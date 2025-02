Champions League, la diretta dei sorteggi degli ottavi di finale per l'Inter

Inter, alle 12 il sorteggio di Champions League

L'Inter oggi, unica squadra italiana rimasta in Champions League, scoprirà dal sorteggio la sua rivale nella sfida degli ottavi di finale. La nuova formula con il tabellone di tipo tennistico dice già tanto per la squadra di Inzaghi che sa di dover affrontare proprio una delle due squadre che pochi giorni fa hanno eliminato Milan e Juventus. Si tratta delle due olandesi, il Feyenoord ed il PSV Eindhoven. Non solo.

L'inter saprà in maniera definitiva il suo posizionamento nel tabellone e potrà quindi già guardare avanti per capire gli eventuali rivali nei quarti di finale in caso di qualificazione. Il rischio è di trovare il Real Madrid, lo spauracchio di ogni squadra, che ha appena eliminato il Manchester City di Guardiola.

Il sorteggio si svolgerà alle ore 12