Champions League su Dazn (oltre a Sky, Mediaset, Amazon)? La decisione Uefa

La Champions League nei prossimi 3 anni sarà trasmessa da Sky, Mediaset e Amazon. Ma un rumors delle ultime settimane dava anche Dazn pronta a rientrare in corsa per i diritti tv della massima competizione europea per club (vinta quest'anno dal Chelsea di Tuechel contro il Manchester City di Guardiola: ormai è maledizione Champions per Pep). Come? Provando a prendere la sub licenza da Mediaset. Una mossa che rappresenterebbe un duro colpo a Sky, visto che la piattaforma di Perform già può vantare tutte e 10 le partite di Serie A in programma ogni turno (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva proprio con Sky). Ma lo scenario che porta i match di Champions League anche su Dazn sembra che non sarà percorribile. Stando a quanto riporta Milano Finanza, l’UEFA avrebbe bloccato questa possibilità: l'organizzazione guidata da Ceferin pare aver negato l’autorizzazione per concedere la sub licenza per le 104 partite del pacchetto che saranno dunque visibili in streaming esclusivamente su Mediaset Play (oltre alle 17 in chiaro su Canale 5).