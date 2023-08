Charles Leclerc, chi è Alexandra la nuova fidanzata del ferrarista

Alexandra Saint Mleux e Charles Leclerc, ecco la coppia dell'estate. Il campione della Ferrari paparazzato con la nuova fidanzata. Andiamo a scoprire chi è.

Charles Leclerc, nuova fidanzata: amore e coccole con Alexandra Saint Mleux in Corsica

Charles Leclerc sbanda in curva e c'è da capirlo, Alexandra Saint Mleux, la nuova fidanzata del pilota Ferrari fa girar la testa da quanto è bella. Ancor più mozzafiato con il bikini verde che sfoggia in spiaggia. Il fuoriclasse francese di Formula1 è stato paparazzato dal settimanale Chi con alla ragazza che ha preso il suo cuore da qualche mese. La F1 è in (breve) pausa estiva (si riparte domenica 27 agosto col Gp d'Olanda) e il campione della Rossa (quinto in classifica del Mondiale con 99 punti a pari di George Russell e con 7 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra, Carlos Sainz) si concede una vacanza in Corsica dove ha affittato casa con un gruppo di amici: un mare d'amore tra coccole in acqua, baci, abbracci e relax in spiaggia.

Leclerc e la nuova fidanzata: paparazzato in Corsica con Alexandra Saint Mleux

E' da inizio anno che il gossip racconta di questo amore tra Charles Leclerc e Alexandra. Il pilota della Ferrari era reduce da una love story lunga 3 anni con Charlotte Siné. Ora ecco la 21enne studentessa far capolino nel suo cuore. I due hanno iniziato a seguirsi sui social, e il fatto che il pilota avesse aumentato la privacy del suo profilo aveva fatto subito sospettare che ci fosse qualcosa sotto. Quindi qualche avvistamente nel corso dei mesi e ora la coppia sembra essere uscita allo scoperto con queste vacanze in Corsica.

Chi è Alexandra Saint Mleux, la nuova fidanzata di Charlse Leclerc

Alexandra Saint Mleux è nata in Francia nel 2002, è cresciuta a Monte-Carlo e ha frequentato gli stessi ambienti di Charles Leclerc. La nuova fidanzata del pilota della Ferrari ha studiato storia dell'arte a Parigi, oltre a parlare 4 lingue (francese, inglese, italiano e spagnolo). Era molto attiva su TikTok: nella sua pagina parlava di arte e viaggi ma quando il gossip l'ha messa sotto i riflettori l'ha chiusa. Il suo profilo Instagram personale è privato, ma ne gestisce un altro in cui si racconta i capolavori della pittura.