Che tempo che fa, Fazio a tutto sport: Mancini e... Ospiti da medaglia d'oro

Che tempo che fa di Fabio Fazio torna sul Nove

Non solo Papa Francesco. Fabio Fazio fa il suo esordio nel 2024 con Che tempo che fa e cala due jolly sportivi: in primis l'ex ct della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini (ora commissario tecnico dell'Arabia Saudita), poi nel Tavolo spazio a Benedetta Pilato, Medaglia d’Oro nei 50 rana agli ultimi campionati europei di nuoto in vasca corta in Romania. Vediamo tutti gli ospiti della serata sul Nove.

Che tempo che fa, Papa Francesco ospite di Fabio Fazio

Domenica 14 gennaio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Ospite in esclusiva Sua Santità Papa Francesco.

Che tempo che fa, Fabio Fazio va in gol con Roberto Mancini

Ospiti: Roberto Mancini, CT dell’Arabia Saudita e autore della postfazione del libro postumo di Gianluca Vialli “Le cose importanti”, a cura di Pier Domenico Baccalario e Marco Ponti, uscito a un anno dalla scomparsa del grande campione e nato durante la registrazione del docufilm “La bella stagione”; Leonardo Pieraccioni, regista e protagonista di “Pare parecchio Parigi”, nelle sale dal 18 gennaio e che vede nel cast anche un inedito Nino Frassica; Colapesce Dimartino, live con l’ultimo singolo “Sesso e architettura”.

E ancora: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra.

Che tempo che fa il Tavolo, Benedetta Pilato ospite da medaglia d'oro

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Benedetta Pilato, Medaglia d’Oro nei 50 rana agli ultimi campionati europei di nuoto in vasca corta in Romania, dove ha stabilito il nuovo record dei campionati e ha vinto inoltre due Medaglie d’Argento, nei 100 rana e nella staffetta 4x50 mista femminile; Enzo Miccio; Maccio Capatonda, tra i protagonisti della nuova serie comedy “No Activity - Niente da segnalare”; Gabriele Cirilli, a teatro con il one man show “Nun te regg più”; Simona Ventura; tornano anche al Tavolo Colapesce Dimartino.