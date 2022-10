Chelsea-Milan dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Champions news

CHELSEA-MILAN, DOVE VEDERLA. TV, STREAMING: I ROSSONERI IN CHAMPIONS LEAGUE

Chelsea-Milan: la squadra di Stefano Pioli vola a Londra per il match di Champions League (girone E) che si giocherà mercoledì 5 ottobre alle 21 allo Stamford Bridge. Per i rossoneri, dopo il pareggio sul campo del Salisburgo e la vittoria in casa con la Dinamo Zagabria, il doppio match con i blues (che hanno un solo punto: ko contro la Dinamo Zagabria con esonero di Tuchel e pareggio contro il Salisburgo all'esordio di Graham Potter in panchina) è importante in ottica qualificazione agli ottavi di Champions. Chelsea-Milan dove vederla in tv e streaming? Una guida veloce per seguire la partita dei rossoneri.

CHELSEA-MILAN DOVE VEDERLA IN TV

Chelsea-Milan in tv esclusiva su Amazon Prime Video (niente Sky, Canale 5 o Infinity+) per poterla vedere bisognerà scaricare l'app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile o su console Playstation/Xbox.

CHELSEA-MILAN DOVE VEDERLA IN STREAMING

Chelsea-Milan in streaming utilizzando l'app di Amazon Prime Video, scaricandola su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito di Prime Video tramite pc o notebook.

CHELSEA-MILAN, TELECRONISTA E COMMENTO TECNICO

La telecronaca di Chelsea-Milan su Amazon Prime Video sarà di Sandro Piccinini, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

CHELSEA-MILAN L'ULTIMO PRECEDENTE

L’ultima volta che vide la sfida tra Chelsea e Milan in Champions League fu nella fase a gironi 1999/2000; in entrambe le partite finì in parità (-0-0 allo Stamford Bridge).

CHELSEA-MILAN PROBABILI FORMAZIONI

Tanti assenti nel Milan: in rifinitura non hanno potuto svolgere l'allenamento prima della partenza per Londra Theo Hernandez, Calabria, Kjaer, Messias, Saelemaekers, Florenzi. Oltre a Maignan, Ibrahimovic e Bakayoko che non sono in lista Champions. Tonali e Bennacer favoriti a centrocampo, ma attenzione a Pobega che potrebbe avere spazio nel match contro il Chelsea. A destra si sposta il jolly Krunic per ovviare alle assenze di Messias e Saelemaekers. Possibile ballottaggio sulla trequarti: De Ketelaere-Diaz. Davanti il Milan recupera Origi, dopo che sabato era tornato a disposizione anche Rebic (in gol a Empoli).

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang. All: Potter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All: Pioli