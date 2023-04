Chi è Boulaye Dia, attaccante che ha rovinato la festa scudetto al Napoli (e piace al Milan)

Boulaye Dia gol: festa scudetto Napoli rimandata

Boulaye Dia star: tutti parlano dell'attaccante che ha segnato un (gran) gol al Napoli, rovinando la festa scudetto alla squadra di Spalletti e regalando l'1-1 alla sua Salernitana. Andiamo a scoprire chi è il bomber che ha fatto calare il gelo allo Stadio Maradona.

Boulaye Dia è un attaccante che la Salernitana ha preso in prestito dal Villarreal. Nato in Senegal (ma anche con passaporto francese), con la sua nazionale si è laureato campione d'Africa nel 2022 (battuto l'Egitto ai rigori) e ha giocato il Mondiale in Qatar che lo ha visto andare in gol nella vittoria per 3-1 contro la nazionale di casa. Esploso nel 2020/2021 in Ligue 1 con lo Stade De Reims (14 gol in 32 partite in quella stagione), ha faticato un po' al Villarreal (5 reti in 25 partite) e la Salernitana ne ha approfittato per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Un ottimo affare per il club di patron Iervolino. Attaccante che può giocare come prima punta, Boulaye Dia ha una buona tecnica, sa andare molto bene profondità ed è dotato di velocità, corsa e progressione. Il 26enne senegalese ha un ottimo fiuto in zona gol: quest'anno 12 gol in 29 presenze in campionato con 6 assist.

La Salernitana dovrebbe riscattare a fine stagione Boulaye Dia dal Villarreal versando i 12 milioni necessari alla luce del buonissimo rendimento mostrato in questa stagione. Nei giorni scorsi si è parlato poi di un interesse anche da parte del Milan nei suo confronti: da Yacine Adli (trequartista di talento cristallino che ha avuto pochissimo spazio quest'anno in rossonero) a Lorenzo Colombo (che dovrebbe rientrare dopo la stagione in prestito col la maglia del Lecce) a Pasquale Mazzocchi (esterno sinistro interessante come possibile vice Theo Hernandez) allo stesso Boulaye Dia, sono molti i rumors di mercato che vedono protagonisti i due club...

