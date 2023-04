Napoli scudetto, dalla mano di Maradona al piede di Dia, tra sfottò e festa rimandata

Napoli scudetto rimandato, festa tifosi Salernitana sui social, 'festa rovinata, che goduria!'

“Che goduria”. Festeggiano i tifosi sulla pagina Fb di ‘Io tifo Salernitana’ e subito parte lo sfottò ai supporters del Napoli che già pregustavano per stasera la festa scudetto. “Un gol di Dia all’84° non ha prezzo, per tutto il resto c’è Ochoa” scrive qualcuno. “Festa rovinata, godo” gli fa eco un altro. E altri scrivono: “Che spettacolo!”, “sto impazzendo”. Qualcuno chiede informazioni sull’orario di arrivo della squadra per festeggiare il rientro della squadra dopo una vittoria molto ‘sentita’.

Il gol di Boulaye Dia, festa scudetto rimandata a Napoli (foto Lapresse)



Napoli scudetto rimandato, sfotto tifosi Salernitana, 'E' stato il piede di Dia...'

"E' stato il piede di Dia...', Questo lo sfottò sui social dei tifosi della Salernitana dopo il pareggio per 1-1 con il Napoli grazie al gol nel finale di Boulaye Dia che ha rinviato la festa scudetto per i partenopei. Uno sfotto' che gioca col titolo del celebre film di Paolo Sorrentino, 'E' stata la mano di Dio', dedicato a Diego Maradona e agli scudetti del Napoli del 1987 e del 1990.

