Chi è Camila Giorgi, vita sentimentale e patrimonio

Camila Giorgi, i dettagli della vita privata e del patrimonio della bellissima tennista italiana

La tennista italiana Camila Giorgi è definita dagli esperti del settore una delle punte di diamante della storia sportiva italiana. Giorgi si lascia alla spalle gli ultimi due tornei in cui non ha ottenuto i risultati che sperava, con un ranking mondiale Wta non all'altezza del suo talento, la tennista italiana è infatti numero 68 del mondo e la speranza dei suoi tifosi è di rivederla presto tra le top-30.

Aspettando i prossimi tornei, a marzo il doppio appuntamento negli Usa: Indian Wells e Miami, scopriamo qualche dettaglio della vita privata e del patrimonio della bellissima tennista italiana.

La carriera da tennista di Camila Giorgi

Camila Giorgi ha 31 anni ed è nata il 30 dicembre 1991 a Macerata, dove vive e si allena ancora oggi. Nel 2005 ha debuttato come tennista nei tornei Juniores come il Nike Junior Tour e nel 2006 ha conquistato tre vittorie al torneo di Baku. Nel 2015 ha vinto il suo primo titolo WTA raggiungendo presto i tornei del Grande Slam.

È arrivata poi nei quarti di finale a Wimbledon nel 2018, ma soprattutto nei quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020, negli ottavi di finale al Roland Garros 2022 e agli US Open 2013.

È la tennista italiana con la migliore percentuale di vittoria di sempre contro giocatrici top 10 in carriera: ha ottenuto importanti vittorie contro nomi del calibro di Marija Šarapova, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta.

La famiglia e la vita sentimentale di Camila Giorgi

La famiglia Giorgi è da sempre molto coinvolta nella carriera della ragazza. La madre, Claudia Fullone, è infatti una disegnatrice di moda e spesso cura l’abbigliamento sportivo della figlia mentre il padre Sergio le fa da allenatore. Camila ha poi due fratelli, Leandro e Amadeus. La ragazza aveva anche una sorella, Antonela, morta a soli 23 anni in un incidente stradale a Parigi nel 2011.

Nel 2017 avrebbe dovuto sposarsi, ma poco prima del grande passo lei e il tennista Giacomo Miccini hanno deciso di lasciarsi. Da allora sulla sua vita sentimentale la ragazza è estremamente riservata.

Il patrimonio di Camila Giorgi

Riguardo al suo patrimonio, le stime più accreditabili parlano di un patrimonio complessivo di 5.578.595 dollari. Qualificandosi agli ottavi di finale del Roland Garros 2022 invece ha incassato 220.000 euro.