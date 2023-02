Camila Giorgi, gonnellina accende i fans (e dimenticano la delusione per il ko)

Camila Giorgi, foto da sogno. I fans 'dimenticano' il ko della tennista italiana nel Wta di Linz

Settimana dolce amara per Camila Giorgi sui campi da tennis. L'ex numero uno del tennis italiano (superati gli infortuni dello scorso anno che l'anno tenuta fuori per alcuni mesi nel finale di stagione, in questo 2023 cercherà di riprendersi la corona attualmente sul campo di Martina Trevisan) infatti è stata sconfitta al secondo turno del Linz Open in Austria. Un risultato a sorpresa, dopo l'ottimo esordio vincente contro Jacqueline Cristian (6/1, 6/2) e un inizio di incontro con Clara Touson che pareva portare il match in discesa (6/1 il primo set con break all'inizio del secondo, 2/0). Invece poi le cose si sono complicate e la 31enne tennista marchigiana ha ceduto al terzo (6/3, 6/4).

Aspettando i prossimi impegni (si avvicina la primavera con i Wta 1000 di Indian Wells e Miami), sui social intanto Camila Giorgi comunque continua a vincere. In settimana una delle sue foto con completino verde militare esaltato da un bellissimo gonnellino ha deliziato i suoi fans...

Camila Giorgi (Instagram camila_giorgi_official)



