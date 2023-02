Camila Giorgi, l'abito sale: vestitino cortissimo (e quella citazione è da vera... Queen!)

Camila Giorgi, vestitino cortissimo per la gioia dei fans

Camila Giorgi si lascia alla spalle gli ultimi due tornei in cui non ha ottenuto i risultati che sperava (fuori subito a Lione, eliminata al secondo turno di Linz dopo essere stata rimontata da Clara Tauson), con un ranking mondiale Wta non all'altezza del suo talento (la tennista italiana è numero 68 del mondo, la speranza dei suoi tifosi è di rivederla presto tra le top-30).

Aspettando i prossimi tornei (a marzo doppio appuntamento da circoletto rosso negli Usa: Indian Wells e Miami), Camila Giorgi regala una foto doc ai suoi fans: la 31enne campionessa marchigiana si mostra con un abitino nero corto, che sale leggermente (vedi gallery). "Dovrebbero arrestarti per eccesso di bellezza", le scrive uno dei suoi follower (su Instagram vola a quota 670mila).

Camila Giorgi, vestitino corto e la canzone dei Queen citata nel post

Oltre alla foto, è imperdibile anche la citazione. Camila Giorgi infatti mette una serie di ideogrammi giapponesi con l'hastag #teotorriatte. Il riferimento è alla celebre canzone dei Queen, cantata dal grande Freddy Mercury e scritta da Bryan May, nel cui brano sono presenti per l'appunto due ritornelli nella lingua del Sol Levante.

La traduzione del passo della canzone (molto romantico) citato da Camila Giorgi



"Andiamo, mano nella mano

Amore mio

Nel silenzio della sera

Accendiamo le luci

Mio tesoro, ricorda quanto hai imparato"

