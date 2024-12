Ezio Simonelli presidente della Lega serie A, è (quasi) fatta con la benedizione di Juventus, Milan, Inter e... Il fronte del voto

Ezio Simonelli presidente della Lega serie A? Lunedì si vota

Lunedì 9 dicembre la Lega serie A si riunirà per eleggere il nuovo presidente e, secondo quanto trapela, l’unica candidatura arrivata all’indirizzo mail della segreteria della Lega è quella di Ezio Simonelli (a mezzanotte di giovedì 5 dicembre scadeva il tempo per farlo). Anche l’attuale presidente Lorenzo Casini pare aver deciso di non presentarsi per un secondo mandato.

Ezio Simonelli presidente della Lega serie A, (quasi) fatta. Il fronte con Juventus, Milan, Inter al voto

Dunque Ezio Simonelli sarà il nuovo numero uno della Lega Serie A? Possibile, probabile, non ancora certo. La strada sembra (sembra...) in discesa, ma dovrà sottoporre il suo nome alla votazione dei club. Come noto, per la fumata bianca serve la maggioranza qualificata, ossia l'ok dei due terzi delle società (14 sì su 20). Stesso quorum necessario al secondo turno, mentre al terzo giro basta la maggioranza assoluta (11 voti, Lorenzo Casini a marzo 2022 venne eletto per l'appunto al terzo tentativo). Le indiscrezioni raccontano di un consenso molto forte per Ezio Simonelli, al punto che potrebbe diventare presidente già al primo voto con una quindicina di preferenze.

Le 3 grandi sorelle (Juventus, Milan, Inter) sono con lui e anche l'Atalanta lo sostiene. Le voci di corridoio danno anche il Torino di Urbano Cairo e la Fiorentina di Rocco Commisso dentro a questo fronte che, dovrebbe comprendere, Monza, Bologna, Roma, Como, Cagliari, Genoa, Parma, Udinese e Venezia.

Non Lazio e Napoli. Ci saranno ribaltoni o colpi di scena dell'ultima ora? In Lega calcio ne abbiamo visti tanti in passato, ma la sensazione è che Ezio Simonelli sia decisamente sulla buona strada per essere eletto.

Lega serie A, chi è Ezio Simonelli

Nato a Macerata il 12 febbraio 1958, Ezio Simonelli, l'uomo in pole position per diventare nuovo presidente della Lega Serie A, si laurea in economia e commercio all’Università di Perugia nel 1982 ed è giornalista pubblicista. Dottore commercialista e revisore contabile, è managing partner di Simonelli Associati, studio legale tributario con sede a Milano. Simonelli è presidente del Collegio sindacale di Sisal Group S.p.A. e di Mediaset Italia S.p.A., Sindaco effettivo di Recordati S.p.A. e F2i Sgr. Da aprile 2018 è sindaco effettivo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.