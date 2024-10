Chi è Rodri, vincitore del Pallone d'Oro 2024? L'Intelligenza Artificiale al servizio di Manchester City e Spagna campione d'Europa

Il Pallone d'Oro 2024 è stato assegnato a Rodrigo Hernández Cascante (dopo essere stato l'Mvp di Euro 2024), ma per tutti è Rodri. Il 28enne centrocampista nato a Madrid (cuore rojoblanco, è cresciuto nelle giovanili dell'Atletico) ha ottenuto la sua consacrazione, battendo in volata proprio 3 giocatori del Real, in primis il brasiliano Vinicius che tutti consideravano il favorito della vigilia (Lautaro Martinez in top-10).

E' la consacrazione per il giocatore che già scrisse una pagina di storia del Manchester City segnando il gol che consegnò la (prima) Champions League alla squadra di Guardiola nella finale di Istanbul 2023 contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Rodri tuttocampista moderno: mediano o regista davanti alla difesa (ma può fare anche il centrale nel pachetto arretrato all'occorrenza) con piede educato e visione di gioco totale (verticalizzazioni precise e lanci lunghi nel suo bagaglio tecnico)

Meglio di... un'Intelligenza Artificiale: “Un computer perfetto, che amministra tutto, le emozioni, tutti i momenti in modo magistrale”, ha detto di lui il ct CT spagnolo, Luis de la Fuente. Che poi, dopo la vittoria delle Furie Rosse nella finale di Euro 2024 contro l'Inghilterra (con Rodri costretto a uscire per infortunio all'intervallo) aveva sentenziato: “Il miglior giocatore del mondo. Per favore, dategli subito il Pallone d'Oro!”. Detto e fatto.

Con l'implicita benedizione di Pep Guardiola che lo accolse cinque ani fa al Manchester City (70 milioni pagati nel 2029 all'Atletico Madrid) non ha dubbi sul suo conto: "Il miglior centrocampista del mondo, di gran lunga. Un centrocampista deve pensare al resto della squadra e non si aspetta le luci della ribalta, ma tutti i compagni di squadra e lo staff sanno quanto sia importante e decisivo. È importantissimo per noi”.