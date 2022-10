Chi è Kvaratskhelia: anti-Leao del Napoli che vuole il Real Madrid (rimpianto Juventus)

Kvaratskhelia - Leao, sfida scudetto tra Napoli e Milan

Le prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia non stanno stregando solo Napoli (dove si coccolano il gioiello georgiano che viene paragonato al campione del Milan, Rafael Leao) o tutti i tifosi italiani. Il talento della squadra di Luciano Spalletti è finito nel mirino delle big di Spagna: Real Madrid e Atletico Madrid già sognano di ingaggiare Kvaradona o Kvaravaggio (i soprannomi ormai si sprecano per il 21enne che De Laurentiis e Giuntoli hanno preso per soli 10 milioni in estate dal campionato georgiano dove giocava con la Dinamo Batumi. Un colpo di mercato incredibile per un ragazzo che sta stupendo tutti a suon di dribbling, gol (7) e assist (7) in queste prime 13 partite (tra campionato e Champions League) con la maglia di un Napoli reduce da 10 vittorie consecutive (serie A ed girone di Champions) e che sogna lo scudetto.

Kvaratskhelia-Napoli, l'ombra di Real Madrid e Atletico Madrid

Ora, ecco l'ombra del Real Madrid su di Kvaratskhelia: secondo fichajes.net Florentino Perez ha messo in agenda il nome del campione georgiano (in passato già seguito da Carlo Ancelotti), ma attenti anche all'Atletico Madrid (Joao Felix chiede più spazio e potrebbe partire). Ma i tifosi del Napoli possono stare tranquilli: patron Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di far partire Kvara dopo una sola stagione all'ombra del Vesuvio.

Kvaratskhelia



Kvaratskhelia-Napoli, rimpianto Juventus

Khvicha Kvaratskhelia è un rimpianto per i tifosi della Juventus. Secondo un retroscena riportato nelle scorse dal Messaggero infatti, il gioiello del Napoli sarebbe potuto sbarcare in Italia tre anni fa alla corte dei bianconeri: Maurizio Sarri, allora allenatore della Juve, aveva indicato il georgiano all'epoca al Rubin Kazan in Russia (dove ha giocato anche con la Lokomotiv Mosca), ma non se ne fece nulla. Non solo. Kvaratskhelia poteva arrivare in Italia già nel 2017, quando fu l’Udinese a un passo dal portarlo in Italia. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio infatti "la società di Pozzo aveva seguito il calciatore diversi mesi ed era pronta ad affondare il colpo, poi un brutto infortunio al ginocchio cambiò le carte in tavola e l’allora 17enne Kvaratskhelia rimase in Georgia". E anche Tottenham, Bayer Leverkusen, Borussia Moenchengladbach "lo avevano seguito da vicino".

Chi è Kvaratskhelia, dalla Dinamo Tbilisi all'esplosione con il Napoli

Kvaratskhelia ha esordito nel grande calcio con la Dinamo Tbilisi, la squadra più titolata del suo paese: a 16 anni già aveva fatto 1 gol e 1 assist e 4 presenze. Poi con il Rustavi 4 gol e 4 assist in 18 presenze (massimo campionato geoergiano) e il salto in Russia alla Lokomotiv Mosca: lì un approccio difficile (un gol in 10 presenze) e il passaggio dopo un anno al Rubin Kazan dove mostra lampi di classe nelle sue 73 presenze, (con 9 gol e 18 assist). La guerra Russia-Ucraina e marzo lo ha portato a decidere di tornare a casa: prestito alla Dinamo Batumi prima del salto al Napoli. La nazionale della Georgia: Kvara ha già collezionato 19 presenze con 10 reti ed è stato protagonista nell'ultima Nations League dove ha segnato 5 gol in 6 partite trascinando la squadra alla promozione dalla serie C alla serie B.