Chiara Biasi, sensualissima Alice di Closer. Mentre Diletta Leotta e lady Morata Alice Campello...

Chiara Biasi sensualissima nella Alice (Natalie Portman) di Closer alla festa di Chiara Ferragni

"Mentire è il divertimento più grande che una ragazza può avere senza spogliarsi… ma spogliata è anche meglio" dice Natalie Portman in Closer nel film del 2004 che ha ispirato il costume di una Chiara Biasi sensualissima.

L'influencer da quasi 4,5 milioni di followers - che molti tifosi calcistici ricordano come fidanzata di Zaza in passato - ha indossato i panni di Alice Ayers facendo dimenticare persino una star come la Portman nella festa di Halloween organizzata dalla sua amica Chiara Ferragni.

Diletta Leotta e Alice Campello in versione Lara Croft e Sandy alla festa di Chiara Ferragni

Un evento che ha visto tantissime invitare vip. In primis una indimenticabile Diletta Leotta in versione Lara Croft e Alice Campello, la compagna di Alvaro Morata (sogno della Juventus, sarà ritorno tris? Qui le indicrezioni su lui, Vlahovic e le mosse bianconere) è incantevole nei panni di un personaggio che ha fatto la storia del cinema: la dolce Sandy protagonista della storia d'amore con Danny Zucco nel film Grease (con la leggendaria coppia John Travolta-Olivia Newton John).

