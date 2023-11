Gaia Sabbatini selfie pazzesco e fisico da urlo. "Nuova divina dello sport italiano"

Gaia Sabbatini selfie in rosa, fisico da urlo

Gaia Sabbatini pubblica un paio di due foto che fanno la felicità dei suoi follower (siamo ormai a quota 366mila e crescono costantemente): "Abbronzatura a pantaloncino, un pinguino a sinistra e tanto rosa" scrive la campionessa dell'atletica italiana.

Addominali perfetti e una forma fisica al top per 24enne mezzofondista azzurra (titolo europeo under 23 dei 1.500 metri nel 2021, anno che la vide in gara alle Olimpiadi di Tokyo... e la prossima estate sarà tempo di Parigi 2024), che mostra anche il suo tatuaggio sul braccio in bella vista.

Gaia Sabbatini fa sognare i suoi tifosi. "Nuova divina dello sport italiano"

Bello a apprezzato anche il selfie in ascensore di Gaia Sabbatini. Capelli biondi lunghi e occhi verdi, sembra una principessa delle favole. "I tuoi occhi sono fari nella notte", si legge tra i commenti. "Che sguardo magnetico", chiosa uno dei suoi tifosi. E ancora: "La nuova divina dello sport italiano"... "La sportiva più bella".

