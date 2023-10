Eugenie Bouchard? Catwoman in lingerie di pizzo la rivale di Camila Giorgi

Eugenie Bouchard e Camila Giorgi, icone del tennis femminile in campo e fuori

Eugenie Bouchard a tutto campo. La 29enne canadese - tra le convocate nella sua nazionale per le finali della Billie Jean King Cup (la Davis femminile) che si disputeranno la prossima settimana - è icona da anni di questo sport e viene considerata tra l'altro una delle sportive più belle del mondo. Una degna rivale della nostra Camila Giorgi sul campo: l'italiana ha un best ranking peggiore (numero 26 Wta contro top-5), non è mai arrivata in finale o semifinale di Slam come Genie, ma si è presa la soddisfazione di vincere un Wta 1000 in carriera (cosa che alla Bouchard manca) e il suo gioco sempre d'attacco, nelle giornate buone, è altamente spettacolare. Le due sono rivali anche fuori dal campo, per bellezza e classe: entrambe seguitissime sui social.

Eugenie Bouchard tra tennis, social e pickleball

Oggi la campionessa di Montreal - che proprio nei giorni scorsi ha annunciato via social il fidanzamento con Jack Brinkley-Cook (figlio della supermodella statunitense Christie Brinkley) - pensa non solo al tennis, ma anche all'esordio nell'ambiziosa Major League di Pickleball, sport nato negli anni '60 ma che ultimamente sta conoscendo una grande crescita oltreoceano (con essa anche forti investimenti per promuoverlo) e che, detto in estrema sintesi, è a metà strada fra ping pong, tennis e badminton con regole simili al padel.

Eugenie Bouchard, la tennista diventa Catwoman per Halloween

Aspettando l'esordio (previsto per il 2024), in queste ore la tennista canadese si è immersa nel clima di Halloween e ha postato alcune foto vestita da Catwoman, tra lingerie e trasparenze. Il risultato? Molto apprezzato dai fans di Eugenie Bouchard... Guardare la gallery per credere

