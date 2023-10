Diletta Leotta, scollatura più esplosiva del gol di Thuram (e stivale nero...)

Diletta Leotta, scollatura più esplosiva del gol di Thuram in Inter-Roma (e stivale nero...)

Diletta Leotta, le foto da urlo: la conduttrice sportiva di Dazn inviata a San Siro per Inter-Roma (che ha visto il ritorno amaro di Lukaku a San Siro e i nerazzurri vincenti con gol del suo 'erede' in nerazzurro Thuram), la conduttrice siciliana va in gol con il suo look!

Diletta Leotta in gol per Inter-Roma su Dazn

Il weekend calcistico va in archivio per Diletta Leotta, dopo aver seguito Inter-Roma, la sfida che ha visto il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro da avversario.

Per Big Rom una serata amara, con il pubblico nerazzurro che lo ha contestato, lui annullato dalla morsa che gli hanno stretto attorno Acerbi-Bastoni e la sua Roma sconfitta 1-0 con gol di Marcus Thuram (l'attaccante francese che ha preso la sua eredità al fianco di Lautaro Martinez e nei cuori dei tifosi interisti).

Diletta Leotta, scollatura esplosiva come... il gol di Thuram in Inter-Roma

La conduttrice sportiva siciliana ha raccontato il match clou della giornata di serie A (insieme a Napoli-Milan, qui le pagelle con tutti i promossi e bocciati di una sfida incredibile per colpi di scena) su Dazn con un look da 10 e lode che non passa inosservato: completino bordeaux, stivale nero e scollatura intrigante.

Diletta splende quanto la rete di Thuram che illumina la notte del Meazza. E i "meravigliosa, bellissima, perfect woman" si sprecano tra i commenti dei fans tra un like e l'altro alle sue foto.

La showgirl siciliana e compagna di Loris Karius è più in forma che mai a pochi mesi dal parto della piccola Aria (nata a metà agosto): guarda le foto di Diletta Leotta a San Siro (e non solo) nella gallery.

Leggi anche