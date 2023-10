Valentina Vignali, scollatura vertiginosa! E regina Nba sul campo dei Celtics

Valentina Vignali regina Nba sul campo dei Boston Celtics

Valentina Vignali prosegue il suo tour negli Stati Uniti. Nei giorni scorsi ha fatto tappa a Boston, nel Massachusetts (prima di muoversi in direzione New Hampshire). E tra le sue tappe, da grande amante del basket, non poteva mancare un salto a seguire una partita Boston Celtics, una delle squadre più iconiche del basket Nba e mondiale (leggendari ad esempio i duelli negli anni '80 tra Larry Bird e Magic Johnson con i suoi Los Angeles Lakers),

La campionessa di pallacanestro e influencer ha postato alcune foto su Instagram. E ha raccontato: "Tra le cose successe nelle ultime 48 ore a Boston: ho mangiato cinese con uno sconosciuto che mi ha salvato la vita trovandomi un carica batterie americano coi negozi chiusi, mi sono imbucata a una lezione di matematica ad Harvard, ho visto una partita NBA seduta accanto a Paul Pierce e ho fatto 26 km a piedi in un giorno…direi che ora posso andare in New Hampshire".

Valentina Vignali, regina di Boston. Le foto



Prima di partire per gli Stati Uniti, nei giorni scorsi Valentina Vignali era stata protagonista al Teatro del Maggio Fiorentino a Firenze dove ha condotto la seconda edizione di Next Generation Fest, l’evento della GenZ organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovanisì. L'influencer romagnola ha sfoggiato alcuni abiti davvero belli. E a proposito di vestiti da sogno, un breve reel di Valentina Vignali con scollatura vertiginosa e abitino argentato ha fatto sognare i suoi fans. “Una bellezza da 10 +”, “Che schianto”, “Un vestito spettacolare”, “Ma che bella signorina, una principessa”, tra i commenti d'amore dei suoi followers.