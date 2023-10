Napoli-Milan: Raspadori-Politano show. Giroud on fire. Mentre Leao-Theo... Pagelle

NAPOLI-MILAN PAGELLE PROMOSSI

Raspadori-Politano voto 7. Ribaltano una partita persa: adrenalina pura per il Napoli dalle loro giocate che a inizio ripresa cambiano la storia di un match apparentemente già scritto dopo 45 minuti di furia rossonera

Giroud voto 7. Gli arrivano due buonissimi cross dalla destra e lui li trasforma in una doppietta da grande bomber d'area. Esce nel finale e si arrabbia per un cambio che, stanchezza a parte, non meritava

Pulisic voto 7. Il cross per il primo gol di Giroud è una pennellata d'autore. Tanta qualità dall'americano nel primo tempo, poi deve arrendersi a una contrattura rientrando negli spogliatoi.

Calabria voto 7. Kvara ingaggia mille duelli spettacolari con lui sulle destra e trova sempre un'opposizione solida e brillante. Bello il cross per il 2-0 di Giroud. Manca solo la ciliegina sulla torta con quel colpo di testa nel finale che finisce sull'esterno della rete per il possibile 3-2 rossonero.

Musah voto 6.5. Sostiene Calabria a destra per arginare Kvara e corre a tutto campo in aiuto alla squadra

Kvaratskhelia voto 6,5. La sfida a destra con Calabria è spettacolare: il capitano rossonero riesce a contenerlo, ma le giocate del georgiano tengono sempre in (alta) tensione la difesa del Milan. All'ultimo secondo ha la palla del 3-2, però Maignan respinge di piede

Di Lorenzo voto 6,5. Contiene Leao in difesa ed è sempre pronto a rilanciare l'azione sul binario offensivo di destra con Politano

Tomori voto 6,5 Leader della difesa rossonera nei momenti facili e difficili della serata al Maradona

NAPOLI-MILAN BOCCIATI

Rrahmani voto 4,5. Giroud per lui diventa un incubo

Pellegrino voto 5. Esordio difficile per lui a causa delle mille assenze nella difesa rossonera: colpe sul gol di Politano e sensazione di giocatore non ancora pronto

Reijnders voto 5. Prestazione che rasenta la sufficienza nel primo tempo, poi nel finale sbaglia il 3-0 che avrebbe chiuso il match. E nella ripresa la luce si spegne

Krunic voto 5. Anche Rade nei primi 45 minuti tiene il campo discretamente, calando vistosamente nella ripresa

Romero voto 5. Entra a inizio ripresa per Pulisic non riuscendo a tenere gli alti livelli di Capitan America sulla destra

Maignan voto 5,5. La punizione di Raspadori è un gioiello, ma la palla si insacca sul suo palo. Un paio di uscite non sicurissime. Attento sul tiro di Kvara negli istanti finali del match

Theo Hernandez voto 5,5. Soffre Politano in fase di contenimento. Qualche accelerazione sulla fascia la regala, ma da lui ci si aspetta di più.

Leao voto 5,5. Qualche spunto c'è, ma non riesce a incidere come dovrebbe nella partita. Esce all'80° e nonostante gli alti e bassi la sensazione è che ci sarebbe stato bisogno di lui nei minuti finali del match

Mario Rui-Elmas voto 5,5. In forte sofferenza nel primo tempo arrembante del Milan

Natan voto 5,5. Gara senza grandi errori, ma l'espulsione nei secondi finali del match è una grande ingenuità

NAPOLI-MILAN GLI ALLENATORI

Pioli voto 5,5. Il suo Milan nel primo tempo è molto brillante e reagisce con carattere alla settimana difficile (Juve e Psg). Gli infortuni di Pulisic e Kalulu gli rompono il giocattolo cammin facendo. Destano perplessità i cambi di Giroud-Leao nel finale, ma in parte anche quello di Romero a inizio ripresa (visto il forfait di Pulisic forse poteva avere senso l'inserimento di un centrocampista come Adli e Pobega anche alla luce della prevedibile reazione del Napoli?)

Garcia voto 5,5. Il Napoli del primo tempo è brutto e dominato dal Milan. Poi la reazione che strappa un sorriso al popolo partenopeo in una serata che poteva diventare davvero da incubo