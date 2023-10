Giroud illude, Politano-Raspadori puniscono il Milan: 2-2 a Napoli

Napoli-Milan 2-2: Giroud illude il Diavolo, Politano e Raspadori lo rimontano

Termina in parità l’altro big match della decima giornata di serie A tra Napoli e Milan. Al Maradona non si va oltre un comunque splendido 2-2, caratterizzato dalla bella rimonta partenopea ai danni dei rossoneri dopo la doppietta nel primo tempo di Giroud. Ci pensano Politano e Raspadori a rispondere nella ripresa: la squadra di Pioli perde così la chance di riprendersi il secondo posto in classifica, portandosi a -1 dalla Juve (23) ma scivolando a -3 dall’Inter capolista (25); invece gli uomini di Garcia, rimasti in 10 negli ultimi minuti (rosso a Natan), salgono a quota 18 punti al quarto posto. La prima grande occasione del match è per i rossoneri e arriva a neanche due minuti dal fischio d’inizio, con Giroud che prova a concludere a rete dopo un tiro di Musah sporcato, ma Rrahmani è provvidenziale nel salvare. Sarà comunque lo stesso francese, al 22’, a firmare l’1-0 ospite grazie ad un gran colpo di testa su cross di Pulisic, deviato ma non salvato da Meret. I partenopei avrebbero subito la palla per il pareggio cinque giri di lancette più tardi, Politano però spreca mettendo sull’esterno della rete dopo un assist di Kvaratskhelia. Il Milan si salva e non perdona, perché dall’altra parte è ancora Giroud a colpire al 31’: il francese stavolta vince il duello con Rrahmani e, sempre di testa, firma la sua doppietta personale su traversone di Calabria. Gli azzurri stavolta sembrano accusare il colpo e al 41’ rischiano anche d’incassare il tris, con Reijnders che mette alto da ottima posizione su tocco di Theo.

La reazione del Napoli arriva ad inizio ripresa e al 50’ porta alla splendida rete di Politano, che ubriaca un paio di difensori e spara un mancino sotto la traversa riaprendo la sfida. Il Maradona si rianima e la squadra di Garcia continua a spingere trovando il 2-2 al 63’, grazie ad una punizione di Raspadori che sorprende Maignan sul proprio palo. Il Milan prova a rispondere subito con Leao ma Meret è bravo a neutralizzarlo, poi nel finale gli azzurri restano in inferiorità numerica per il doppio giallo comminato a Natan. Nel recupero le ultime occasioni ce l’hanno da una parte Calabria (colpo di testa sull’esterno della rete), e dall’altra Kvaratskhelia che viene murato da Maignan. Al triplice fischio resiste così il 2-2.

NAPOLI-MILAN 2-2 TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (1'st Østigård), Natan, Mário Rui (1'st Olivera); Elmas (1'st Simeone), Lobotka, Zieliński (32'st Anguissa); Politano (38'st Zanoli), Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini; D'Avino; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Zerbin. All.: Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu (19' Pellegrino (42'st Florenzi), Tomori, Hernández; Musah, Krunić, Reijnders; Pulisic (1'st Romero), Giroud (35'st Okafor), Leão (35'st Jović). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi; Adli, Pobega. All.: Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio.Gol: 22' Giroud (M), 31' Giroud (M), 5'st Politano (N), 18'st Raspadori (N).

Ammoniti: 8'st Natan (N), 10'st Reijnders (M), 17'st Romero (M), 20'st Di Lorenzo (N), 33'st Musah (M), 41'st Zanoli (N).

Espulso: 44'st Natan (N).