Chiellini calvario: torna in gruppo e si ferma di nuovo. Juventus, Demiral c'è

Chiellini calvario: torna in gruppo e si ferma di nuovo. Niente Juventus-Dinamo Kiev

Giorgio Chiellni si ferma di nuovo. Il difensore della Juventus non sara' a disposizione per il match di Champions League contro la Dinamo Kiev e rischia di saltare anche il derby contro il Torino. Il tecnico della Juve, Andrea Pirlo, infatti ha spiegato ai microfoni di Sky Sport che il difensore ha accusato "un risentimento muscolare, non ci sara' in Champions e domani rivaluteremo le sue condizioni". Chiellini era tornato in gruppo poche ore prima avendo recuperato dalla lesione muscolare che gli aveva fatto saltare sei partite di campionato e due di coppa. Chiellini in questa stagione ha giocato poco: 19 minuti nell'andata contro la Dynamo Kiev, 83 contro la Sampdoria in campionato e per tutto il match solo contro Roma e nella trasferta di Champions contro il Ferencvaros.

Juventus: Demiral e Bonucci tornano a disposizione

Buone notizie per la Juventus arrivano invece da Merih Demiral. Il difensore turco ha recuperato da un'elongazione all'ileopsoas: aveva out saltato la partita di Champions League vinta contro il Ferencavaros (2-1 che ha consegnato la qualificazione agli ottavi di finale) e quella di campionato a Benevento (1-1) e ora è pronto per il rientro in campo.

Il rientro di Demiral e quello di Leonardo Bonucci (aveva saltato le partite contro Cagliari, Ferencvaros e Benevento, anche se in quest'ultima era stato convocato) che ha superato il problema muscolare permettono a Pirlo di respirare un po' dopo una serie di partite in emergenza sul fronte della difesa. Juventus che ritrova anche Cristiano Ronaldo dopo il turno di stop in campionato.