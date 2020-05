Chiellini rinnova con la Juventus e biografia "Il viaggio non è finito"

"Mi chiamo Giorgio Chiellini e ho scritto questo libro perché volevo che Chiellini raccontasse Giorgio": il difensore della Juventus, con un video social, annuncia l'uscita della sua autobiografia scritta con il giornalista Maurizio Crosetti. Il libro sarà in vendita a partire dal 12 maggio. Il ricavato verrà devoluto alla Onlus Insuperabili, associazione che promuove il calcio tra i disabili della quale Chiellini è uno dei testimonial. Il difensore della Juve e della Nazionale racconterà il Chiellini calciatore e il Chiellini extra calcio a partire dalla laurea conseguita nel 2017. "Nel libro ci sono le grandi partite che ho giocato e quelle che giocherò: perché il viaggio non è finito" sottolinea il centrale della Juventus.

Juventus, Chiellini e Buffon vicini al rinnovo. Trattative con Dybala

Nelle scorse ore Fabio Paratici aveva fatto il punto sul prolungamento del contratto per il difensore bianconero e non solo: "Per Buffon e Chiellini il rinnovo è in dirittura d'arrivo, anche con Dybala stiamo parlando. La sosta ha interrotto le comunicazioni, poi lui sta vivendo questa esperienza negativa e gli facciamo un in bocca al lupo di pronta guarigione. Vogliamo che resti con noi più a lungo possibile". Su Higuain: "Gonzalo era preoccupato in generale per problemi personali, gli siamo molto vicini perché è un ragazzo speciale e molto sensibile. È una cosa che lo ha colpito molto. Siamo legati a lui, sta facendo una stagione straordinaria e speriamo continui con noi".

Juventus, Paratici: "Ronaldo? Un brand". Su Pogba...

Il dirigente della Juventus aveva parlato di Cristiano Ronaldo: "Lui è un giocatore diverso dagli altri, è un brand che porta ad un aumento esponenziale dei ricavi. Per gli altri calciatori con ingaggi alti, invece, sarà molto più difficile". E parlando del sogno Pogba frena: "E' un grandissimo calciatore, ma sicuramente questo tipo di giocatore farà fatica a trovare squadre che possano pagare il loro salario. Scambiando i calciatori il loro valore di mercato non scende, sui salari si starà molto più attenti".