Chiesa-Juventus, prezzo alle stelle. Rugani addio. Calciomercato Juve news

Rugani-Juventus bye: va al Rennes. Calciomercato Juve news

Daniele Rugani lascia la Juventus: il 26enne difensore centrale era stato cercato da Valencia e Newcastle, ma ha scelto il Rennes, squadra rivelazione dell'ultima Ligue 1 (terza in classifica) e nei gironi di Champions League. Dopo cinque scudetti e 101 presenze in bianconero punta a giocare con continuità per riuscire a convincere Mancini in vista delle convocazioni della Nazionale italiana che punta all'Europeo 2021. Il Rennes prende Rugani dalla Juventus in prestito oneroso per 1,5 milioni di euro. In entrata continua a piacere Marcos Alonso, in uscita dal Chelsea dopo aver rotto con Lampard, ma sul giocatore c'è l'Inter di Antonio Conte.

Chiesa-Juventus, 60 milioni alla Fiorentina. Calciomercato Juve news

Juventus e Fiorentina stanno sistemando l'affare legato a Federico Chiesa: si tratta sul prestito oneroso con diritto di riscatto che dovrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. I viola lo valutavano 70 milioni, il punto d'incontro con la Juve dovrebbe essere a 60 ripartiti in 50 milioni fissi (10 subito e 40 di riscatto) più 10 di bonus facili da raggiungere. Per Federico Chiesa contratto di 5 anni a 4,5 milioni a stagione.

Chiesa-Juventus? Bisogna vendere. I nodi Douglas Costa, Khedira De Sciglio. Calciomercato Juve news

La Juventus però deve cedere per finanziare l'acquisto di Federico Chiesa. Tutto sarebbe più facile con l'addio a Douglas Costa, valutato 40 milioni e con uno stipendio da 6 milioni netti fino al 2022. Il problema è che il brasiliano sarebbe disposto a lasciare i bianconeri soltanto per un top club ma sin qui sono arrivati sondaggi da Qatar e Cina. La Juve contemporaneamente prova a trovare un accordo di divorzio con Khedira (ingaggio 6,5 milioni) e cerca di cedere Mattia De Sciglio (interesse del Celtic, ma il giocatore sembra non gradire). Ricordiamo che in questa sessione di calciomercato hanno lasciato la Juventus, Higuain e Matuidi, entrambi nuove stelle dell'Inter Miami di Beckham.