Chiesa e Zirkzee, bye bye Premier League già a gennaio? L'intreccio di calciomercato: Milan-Juventus-Inter alla finestra

Settantotto minuti in stagione con la maglia del Liverpool: Federico Chiesa è stato frenato da problemi fisici sin qui nella sua avventura in Inghilterra. "Non scenderà in campo fino alla sosta nazionali", le parole dell'allenatore dei Reds, Arne Slot una decina di giorni fa. E qualche giorno prima alla vigilia al match di Champions contro il Lipsia aveva spiegato: "Federico ha saltato l'intera preparazione del pre-campionato e poi è arrivato in un campionato dove l'intensità è più alta rispetto alla Serie A. Abbiamo appena incontrato due squadre italiane, quindi ora posso affermarlo con sicurezza. Questo rende difficile per lui fare il passo necessario per raggiungere i livelli di intensità del resto della squadra. Questo non ha molto a che fare con il campionato italiano o la Premier League, è più dovuto al fatto che ha perso un pre campionato completo ed è difficile per ogni giocatore, quando ci sono costantemente partite, portarli ai livelli a cui siamo arrivati"

Federico Chiesa era arrivato in estate al Liverpool dalla Juventus per 12 milioni più 3 di bonus, firmando un contratto con i Reds sino al 2028 con ingaggio da 7,5 milioni netti a stagione. Un addio a gennaio? Eventualmente più semplice parlare di 'arrivederci' se si guarda in prospettiva italiana con 3 club alla finestra: Milan, Inter e Roma. Ipotesi che potrebbe dunque scaldarsi in prestito (con diritto di riscatto) e non a titolo definitivo.

E poi c'è Joshua Zirkzee: splendido protagonista nella cavalcata Champions del Bologna e in difficoltà con l'approccio in Premier League dopo che il Manchester United lo stappò alla concorrenza (pagando 42,5 milioni la scorsa estate) con un contratto quinquennale sino al 30 giugno 2029: 17 presenze stagionali (tra campionato Europa League, Community Shield, Efl Cup) ma appena 699 minuti giocati, con un solo gol (segnato il 16 agosto contro il Fulham) e due assist. Il futuro? Dopo l'esonero di Ten Hag, molto dipenderà da come andranno nelle prossime settimane con il nuovo tecnico Ruben Amorim. L'ex tecnico dello Sporting Lisbona però sogna di portare all'Old Trafford Victor Gyokeres, talento svedese (5 gol n 4 match di Champions League quest'anno) che ha allenato proprio in Portogallo. Il suo arrivo potrebbe chiudere definitivamente gli spazi a Zirkzee. Ma è un affare che pare più possibile in estate. La Juventus e il Milan (più in seconda battuta) restano all'erta: oggi come oggi la pista è fredda, ma si sa, con l'apertura ufficiale del calciomercato molti nodi potrebbero venire al pettine in casa United. Anche qui come sul fronte Chiesa però nel breve periodo di potrebbe ragionare solo su prestito con diritto di riscatto...