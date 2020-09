Ciccio Graziani: "Ho 11 costole rotte, 6 vertebre fratturate e la milza ko"

Ciccio Graziani ha raccontato l‘incidente occorsogli mentre stava riparando una rete di recinzione. L'ex attaccante di Fiorentina, Torino (scudettato nel ‘76) e Nazionale italia (campione del mondo in Spagna nel 1982) ha fatto un volo di 6-7 metri. “Ho 11 costole rotte, 6 vertebre fratturate e la milza ko. Ma mi è andata bene” ha spiegato Ciccio Graziani al quotidiano sportivo di Torino.

Ciccio Graziani cade a casa ricoverato prima in rianimazione ora in reparto

Ciccio Graziani poi aggiunge: “Per fortuna non ho sbattuto la testa e sono caduto sull’erba sintetica e non sul cemento”. L'opinionista di Guida al Campionato è ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Donato di Arezzo e i primi giorni era stato messo nel reparto di rianimazione venendo poi trasferito in un reparto di degenza ordinaria. Graziani ci scherza su: “Mi dovrete sopportare un altro po’, ho la pelle dura”.