Ciclismo, al via il Giro d'italia. Spadafora: "non solo corsa, ma un simbolo"

Oggi sabato 3 ottobre inizia il Giro d’Italia 2020, edizione numero 103. La corsa rosa prende il via con una cronometro di 15,1 km da Monreale a Palermo, in via della Libertà. Tra i favoriti c’è l’azzurro ventiquattrenne Filippo Ganna, reduce dalla vittoria dei mondiali di Imola.

Da Facebook arriva anche un post del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che postando una foto dello scorso anno scrive: “Da quando è stata scattata questa foto è passato un anno, ma da quella presentazione molte cose sono cambiate. È cambiato il percorso del Giro, il periodo in cui si svolge e anche i protagonisti. Carapaz non ci sarà ma non mancano affatto i grandi campioni internazionali del ciclismo pronti a sfidarsi in questa centotreesima edizione che inizia proprio oggi. Non è solo una corsa. Questa manifestazione è un simbolo molto importante per tutto lo sport italiano”. E ha concluso scrivendo: “Nel momento molto particolare che stiamo vivendo, rappresenta la voglia di tornare a ''pedalare'' per il nostro Paese, con tutte le cautele del caso. Un grande in bocca al lupo a tutti!”.