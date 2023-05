La ciclista alle Olimpiadi 2024 grazie a OnlyFans. "Con i soldi dello sport.."

Alexandra Ianculescu, la ciclista che insegue le Olimpiadi di Parigi 2024 grazie a OnlyFans

Alexandra Ianculescu insegue la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. E lo sprint vincente può darglielo... OnlyFans. La sensuale ciclista nata in Romania e con passaporto canadese ha recentemente raccontato: "Con lo stipendio del mio sport dovrei fare un altro lavoro per mantenermi. Così invece posso concentrare tutti i miei sforzi sull'allenamento"

Alexandra Ianculescu, dalle Olimpiadi invernali 2018 al sogno Parigi 2024

Alexandra Ianculescu ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang in Corea del Sud nel 2018 nel pattinaggio di velocità (sui 500 metri). Successivamente ha iniziato ad allenarsi con una piccola formazione amatoriale olandese NWVG-Uplus di ciclismo.

E ora a 31 anni, il sogno olimpico: il countdown verso i Giochi di Parigi è partito e scorre veloce: Alexandra Ianculescu non vuole farsi trovare impreparata e non lascerà nulla di intentato.

Ecco perché ha scelto questo sbarco su OnlyFans. Inizialmente non era convinta di diventare famosa "per le foto in bikini visto che ho lavorato sodo per avere una carriera da atleta, un'istruzione, parlare più lingue"



Grazie a questa scelta "posso allenarmi a tempo pieno, fare viaggi in posti dove non avrei mai sognato di andare, comprare la vita dei miei sogni, poter vivere senza dover sacrificare tutto e fare tre lavori diversi come in passato", sottolinea la ciclista naturalizzata canadese.

