Claudio Ferretti morto, addio alla storica voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto'

È morto venerdì sera a Roma all'età di 77 anni Claudio FERRETTI, storico giornalista Rai. Lo rende noto l'Azienda di Viale Mazzini che ne ricorda la competenza, la passione e la grande professionalità che lo hanno contraddistinto come grande esempio di giornalista del Servizio Pubblico.

Figlio di Mario, commentatore delle leggendarie pedalate di Fausto Coppi, voce storica di 'Tutto il calcio minuto per minuto', è stato poi tra i conduttori del Tg3 di Sandro Curzi.

Tra le sue altre rubriche e trasmissioni di successo, Anni Azzurri e Telesogni. Poliedrico e curioso, e' stato anche autore con Barbara Scaramucci di un apprezzato libro sulla storia della Rai.

Tra i primi ad esprimere il loro cordoglio tramite i social sono il conduttore Andrea Vianello e l'Usigrai. ''No, Claudio FERRETTI. Questo no. Ho lavorato con lui, una grande voce della radio, un ideatore di Tv. Mi spiace tanto -scrive Vianelli su twitter- Addio Claudio''. ''Claudio FERRETTI e il racconto dello sport cambiò: non solo il gesto tecnico, non solo tattica e schemi ma anche e soprattutto spettacolo, cultura, storia, etica, impegno sociale'', commenta sempre su twitter l'Usigrai.