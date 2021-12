Commissioni procuratori, la GdF perquisisce Pietro Chiodi e 11 club di Serie A

Commissioni procuratori, la Guardia di Finanza perquisisce gli uffici di Pietro Chiodi, agente sportivo legato a Ramadani. L'accusa è di reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio

Dopo l'inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie che riguarda soprattutto la Juventus un altro scandalo mette in subbuglio il calcio italiano. La Guardia di Finanza di Milano sta perquisendo gli uffici dell'agente sportivo Pietro Chiodi, collegato al super procuratore albanese Fali Ramadani, che segue diversi giocatori di Serie A tra cui il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Entrambi sono indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio nell'ambito di un'inchiesta sulla mancata dichiarazione al Fisco dei proventi delle commissioni agli agenti nelle compravendite di calciatori.

I finanzieri, su delega del pm Giovanni Polizzi, stanno acquisendo documentazione anche di natura informatica nelle sedi di 11 società di Serie A. Si tratta di Juventus, Torino, Inter, Milan, Hellas Verona, Spal, Fiorentina, Cagliari, Roma, Frosinone e Napoli. I club non sono indagati ma sono stati coinvolti come soggetti terzi in quanto potrebbero disporre di documenti utili all'inchiesta. A confermarlo è la Procura di Milano.