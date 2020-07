Community Shield, porte di nuovo aperte ai tifosi il 29 agosto a Wembley

Porte di nuovo aperte, con cautela, per il calcio inglese. Il 29 agosto i tifosi potranno accedere a Wembley per la Community Shield, con il Liverpool che affronterà i vincitori della finale di FA Cup di questo fine settimana tra Arsenal e Chelsea. Se arriverà il via libera del Governo, sarà la prima volta del pubblico allo stadio dopo l’interruzione del campionato di metà marzo a causa del coronavirus. Dovrebbero essere accolti tra 15 e 20 mila tifosi (la capienza normale è di 90 mila) che dovranno però rispettare le linee guida sul distanziamento sociale. Diventerebbe anche l’occasione per i tifosi del Liverpool di festeggiare l’attesissimo titolo conquistato a inizio mese. Sarà la prova generale: se tutto andrà bene, l’obiettivo è riaprire gli stadi dal 1° ottobre.