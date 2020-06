Coppa Italia, Lopalco: "La festa del Napoli? Poco probabile qualche positivo"

"L'evenienza che non ci fosse un portatore di virus è molto probabile perché, come ha fatto notare il sindaco, in questo momento a Napoli la circolazione del virus è molto bassa". Lo ha detto ad Agorà l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco a proposito dei tifosi in strada a Napoli. "Però - ha aggiunto - parliamo di probabilità. È vero che la probabilità è bassa ma è vero anche che ci sono delle regole da rispettare. Il tema c'è". Quindi, ha proseguito, "io spero, da uomo di sanità pubblica, che non sia successo niente ma se lì in mezzo ci fosse stato un portatore, uno positivo, adesso i colleghi dell'igiene pubblica di Napoli si troverebbero in una condizione terrificante, di dover fare il contact tracing a migliaia di persone. Se uno di quelli risultasse positivo, avete idea di quanti tamponi bisognerebbe fare? Sarebbe un incubo".