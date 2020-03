Coronavirus, Atp tennis cancella i tornei per 6 settimane: ecco cosa salta

Coronavirus, Atp tennis cancella i tornei per 6 settimane

L'Atp ha annunciato la sospensione per sei settimane dei tornei di tennis, fino al 26 aprile, a causa del timore per il diffondersi dell'epidemia da coronavirus. La sospensione significa che non si terranno tutti gli eventi Atp Tour e Atp Challenger Tour programmati fino alla settimana del 20 aprile compresa. Saltano i Master 100 di Indian Wells, Miami e Montecarlo. La speranza è che si possa giocare quelli di Madrid e Roma, oltre al Roland Garros (e più in là a Wimbledon), ma ovviamente si naviga a vista e solo le prossime settimane diranno se l'emergenza lo permetterà o se anche questi tornei verranno sospesi.

A seguito della recente cancellazione del BNP Paribas Open a Indian Wells, gli eventi Atp Tour interessati sono il Miami Open presentato da Itau, il Fayez Sarofim & Co US Clay Court Championships a Houston, il Grand Prix Hassan II a Marrakech, il Rolex Monte -Carlo Masters, l'Open Banc Sabadell di Barcellona e l'Ungherese Open di Budapest. “Questa non è una decisione presa alla leggera e rappresenta una grande perdita per i nostri tornei, giocatori e fan in tutto il mondo - ha dichiarato Andrea Gaudenzi, presidente di Atp - tuttavia riteniamo che questa sia l'azione responsabile necessaria in questo momento al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, del personale, della più ampia comunità di tennis e della salute pubblica in generale di fronte a questa pandemia globale. La natura mondiale del nostro sport e i viaggi internazionali richiesti presentano rischi e sfide significativi nelle circostanze odierne, così come le direttive sempre più restrittive emanate dalle autorità locali. Continuiamo a monitorarlo quotidianamente e non vediamo l'ora che il Tour riprenda quando la situazione migliora. Nel frattempo, i nostri pensieri e auguri sono con tutti quelli che sono stati colpiti dal virus". La sospensione degli eventi Atp si svolge con effetto immediato, il che significa che i tornei Atp Challenger di questa settimana a Nur-Sultan, Kazakistan e Potchefstroom, Sudafrica, non possono essere completati.

ATP CANCELLA I TORNEI: L'IMPATTO SULLE CLASSIFICHE MONDIALI ​

L'Atp sta esaminando attentamente l'ampio impatto di questa situazione in evoluzione relativa ai punti di classifica Atp FedEx e fa sapere che tutte le decisioni saranno annunciate a tempo debito. Inoltre, in piena collaborazione con ITF, i punti di classifica Atp FedEx non saranno disponibili in nessun evento ITF World Tennis Tour durante il periodo di sospensione.