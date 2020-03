Coronavirus: bloccata in Spagna, la squadra di Wuhan torna in Cina

Coronavirus, 27 dei 50 membri della squadra di Wuhan tornano in Cina dalla Spagna

Ventisette dei 50 membri della squadra di Wuhan tornano a casa dalla Spagna dopo un mese forzato di quarantena. Lo racconta Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo. Volati nella città andalusa Sotogrande in preparazione per l'inizio del campionato in Cina (poi rinviato a data da destinarsi) - dato che lo staff tecnico è spagnolo come l'allenatore della squadra José González - nessuno di loro era contagiato tranne l'allenatore dei portieri. Una volta arrivati in Andalusia però, tutti i 50 membri della squadra hanno trovati i campi d'allenamento (riservati per loro) chiusi per il Coronavirus.

Nonostante avessero trovato altri campi su cui allenarsi, alcuni giorni dopo i rivali delle partite amichevoli in programma hanno rinunciato a giocare contro il Wuhan. Tranne l'Amuñecar City, che ha deciso di giocare contro la formazione cinese e "dare un sorriso - scrive Marca - a quei giocatori che più erano attaccati al cellulare in attesa di ricevere notizie dalle famiglie a Wuhan a più di 12mila chilometri di distanza".