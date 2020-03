Coronavirus, caos Totocalcio: ancora non aperto concorso. Ecco perché

"Non risulta ancora alcun comunicato ufficiale della Lega calcio o della FIGC e per tale motivo non si è proceduto ancora all’annullamento del concorso che comunque non è stato aperto all’accettazione del gioco". E' quanto rendono noto ad Agimeg i Monopoli di Stato sul concorso Totocalcio numero 10 di sabato prossimo. In schedina, come riportato sul sito dei Monopoli di Stato, vi sono infatti gare che non saranno disputate (la schedina originaria prevedeva Atalanta - Lazio, Spal - Cagliari, Fiorentina - Brescia, Hellas Verona - Napoli, Inter - Sassuolo, Bologna - Juventus, Roma - Sampdoria e Lecce - Milan), sostituite da sfide rimaste in sospeso e rimandate proprio al prossimo week-end per l'emergenza coronavirus.

In Serie A si partirà sabato sera con Sampdoria-Verona, per proseguire poi domenica con Parma-Spal, Milan-Genoa e Sassuolo-Brescia, alle 18 Udinese-Fiorentina. Il big match Juventus-Inter si giocherà domenica alle 20:45.

"Non appena vi saranno notizie ufficiali - fa ancora sapere ADM - le disposizioni saranno diramate con un comunicato da pubblicare sul sito istituzionale. In ogni caso valgono le regole definite nei regolamenti dei singoli concorsi"