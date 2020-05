Coronavirus, Consiglio federale: Serie A, B e C entro il 31 agosto

Coronavirus, Consiglio federale: Serie A, B e C entro il 20 agosto. Si fermano i Dilettanti"

Il Consiglio federale della Federcalcio iniziato a mezzogiorno dovrà assumere decisioni importanti su ripartenza e conclusione dei campionati. Dopo oltre tre ore di riunione, sono emerse le prime notizie. Le Serie B e C vanno avanti, mentre si fermano i Dilettanti. I campionati dovranno concludersi entro il 31 agosto e questo farà piacere di sicuro alla B, scrive La Gazzetta dello Sport, "che aveva appunto chiesto di potersi “allungare” in quel mese per avere più tempo di portare a termine il campionato".

Ipotesi playoff nel massimo campionato come piano B

La discussione prosegue poi per la Serie A, dove si continua a non escludere la possibilità di playoff, per riuscire ad arrivare fino in fondo. Quelli verranno considerati come piano B. Nel caso di interruzione definitiva, la classifica sarà definita applicando oggettivi coefficienti correttivi.