Coronavirus, la Juventus ottiene il rinvio.Salta la sfida scudetto con l'Inter

La Lega calcio di Serie A ha appena ufficializzato il rinvio di Juve-Inter e delle altre quattro partite di questo fine settimana previste a porte chiuse, anticipato dall'Ansa. Le altre quattro gare sono Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. La finale di Coppa Italia, inizialmente in calendario il 13 maggio, si giochera' il 20.

Al rinvio si è arrivati sotto la pressione della Juventus, che era finita nel mirino del Codacons per il mancato rimborso dei tifosi per le porte chiuse, e che negli scorsi giorni, dopo la sconfitta in Champions League contro il Lione, era crollata in Borsa. ll rinvio della sfida scudetto ha di fatto comportato il rinvio delle altre quattro gare, con la Fiorentina già a Udine per giocare alle 18 di sabato, perché non si potevano fare differenze.

Inter-Sampdoria, che avrebbe dovuto giocarsi il 20 maggio, potrebbe slittare ancora se l'Inter raggiungesse la finale di Coppa Italia. Peccato che la stagione finirebbe il 24 maggio. Un pasticcio. E ora si è creato un precedente pericolosissimo. Giocare a porte chiuse anche la prossima settimana diventerebbe a questo punto un controsenso difficile da giustificare.