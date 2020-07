Coronavirus, Olimpiadi 2020: Tokyo conferma luoghi e programma eventi per 2021

A poco più di un anno dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 posticipate al 2021 (sarà il 23 luglio) causa coronavirus, il comitato organizzatore di Tokyo in occasione dell’odierna Sessione virtuale del Comitato Olimpico Internazionale, ha annunciato di confermare tutti i luoghi e il programma delle competizioni previsti per i Giochi del 2020.

Nel rapporto presentato al CIO sono state confermate tutte le 43 sedi riservate alle competizioni, il Villaggio Olimpico, l’International Broadcast Center e il Main Press Center.

Olimpiadi di Tokyo: eventi per il 2021

Gli organizzatori hanno anche annunciato che il programma delle competizioni rimarrà lo stesso se non con alcune modifiche per motivi operativi.

“Il Villaggio Olimpico è il cuore pulsante dei Giochi Olimpici, mentre i luoghi sono la sua anima – ha detto il presidente del CIO, Thomas Bach –. Sono lieto che il Villaggio e i luoghi siano stati confermati per il prossimo anno. Gli atleti di tutto il mondo vivranno insieme sotto lo stesso tetto nel Villaggio Olimpico, condividendo i pasti, festeggiando insieme, discutendo insieme e formando questa straordinaria comunità olimpiche”.

Le Olimpiadi di Tokyo sono state uno dei temi principali della Sessione del CIO, per la prima volta nella storia effettuata in forma virtuale, nel giorno nel quale a Tokyo si è registrato un nuovo picco quotidiano di casi di Covid-19, ben 293 che supera la media di 200 registrata nell’ultima settimana. Come aveva già detto il presidente Bach se le Olimpiadi di Tokyo non si svolgeranno nemmeno nel 2021, esse saranno annullate.

Giochi olimpici di Tokyo: luoghi e programma

Le competizioni valevoli per le Olimpiadi di Tokyo 2020 scatteranno il 21 luglio del 2021, due giorni prima della cerimonia d’apertura. Il primo sport ad entrare in scena sarà il softball che ritorna ai Giochi dopo un’assenza di due edizioni. L’Italia del batti e corri è già qualificata. Lo stesso giorno inizieranno i match preliminari del calcio. Venus e date sono state ufficializzate oggi dal Comitato organizzatore di Tokyo 2020 e ratificate dalla Sessione, per l’occasione virtuale, del Comitato Olimpico Internazionale.

La prima medaglia arriverà il giorno 24 dal tiro a segno, specialità carabina 10 metri aria compressa femminile. Nello stesso giorno saranno premiati altri sei sport, tiro con l’arco, la prova su strada di ciclismo, scherma, judo, taekwondo e sollevamento pesi.

Tokyo, programma ed eventi per il 2021

Sempre il giorno 24 prenderanno il via anche gli sport urbani con l’eccitante novità di Tokyo 2020 che sarà il basket 3x3 maschile e femminile.

Ci saranno poi un ‘Super Saturday’ ed un ‘Golden Sunday’, ovvero il 31 luglio e l’1 agosto rispettivamente con 21 e 25 medaglia d’oro in palio. Domenica fari puntati sui 100 metri maschili nell’atletica leggera, le finali maschili e femminili della ginnastica e la finale del singolo maschile di tennis. Il ‘Golden Sunday’ sarà anche il giorno conclusivo della scherma e del nuoto.



Sabato 7 sarà il secondo ‘Super Saturday’ con ben 34 eventi che assegneranno le medaglie in quello che sarà il numero più alto di ori assegnati in un giorno a Tokyo 2020. Sono previsti, tra le tante finali, quelle del basket, calcio e pallavolo maschili, la maratona femminile, la finale del baseball e il completo individuale della ginnastica ritmica.

Per ribadire la parità di genere tra atleti, la premiazione della maratona femminile (la gara si svolgerà sabato 7) a Sapporo, si terrà per la prima volta nella storia delle Olimpiadi nel corso della cerimonia di chiusura unitamente a quella della maratona maschile.