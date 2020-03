Coronavirus: Olimpiadi Tokyo slittano dal 2020 al 2021, accordo Giappone-Cio

Shinzo Abe ha chiesto al presidente de Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach di spostare le Olimpiadi di Tokyo dal 2020 al 2021. Questo l'esito del colloquio telefonico tra il premier giapponese e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, circa il futuro delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al termine del colloquio, Abe ha fatto sapere che il CIO "è d'accordo al 100%".

La richiesta del premier giapponese al presidente del Cio di rinviare le Olimpiadi arriva dopo che molti Comitati olimpici nazionali, federazioni internazionali ed atleti, da giorni stanno avanzando la richiesta di spostare i Giochi di Tokyo dall’estate 2020 al 2021. In campo c'era anche l’ipotesi di spostate le Olimpiadi ad ottobre (dal 9 al 25) ma il problema è legato al fatto che non ci sono garanzie sulla fine della pandemia di coronavirus. Il Comitato olimpico canadese, intanto, ha già dichiarato che non invierà “atleti in Giappone nel 2020”, il Comitato olimpico australiano ha comunicato ai propri atleti di “prepararsi per le Olimpiadi nel 2021”, mentre lo sport americano ha reso noto che non manderà le sue nazionali. Dello stesso avviso anche altri Comitato olimpici, tra essi, Svizzera, Norvegia, Brasile. Contrari ai Giochi nel 2020 anche alcune federazioni internazionali, in primis la World Athletics con il presidente Sebastian Coe ha già lanciato l’opzione per il 2021 con possibile cambiamento anche delle date del Mondiale di atletica leggera già previsto ad Eugene nell’agosto del 2021. Il membro anziano del Comitato Olimpico Internazionale, Richard Pound, intanto ha fatto sapere che “sulla base delle informazioni fornite dal Cio, il rinvio è già stato deciso e i Giochi non inizieranno il 24 luglio”.