Coronavirus, primo calciatore positivo in Germania: Timo Hubers dell’Hannover

Un giocatore dell'Hannover, club della seconda divisione calcistica tedesca, è risultato positivo al CORONAVIRUS. E' il primo caso di contagio che ha colpito un giocatore professionista in Germania. Il difensore centrale Timo Hübers è stato messo in quarantena a casa dopo che molto probabilmente è stato infettato durante un evento nella città di Hildesheim sabato, ha detto oggi il club.

Da allora Hübers, 23 anni, non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra e si ritiene che nessun altro giocatore sia stato infettato. A tutto il personale, così come il team tecnico e il personale del club, sarà fatto il tampone per precauzione, ha dichiarato il club in una nota. L'Hannover giocherà in casa contro la Dinamo di Dresda domenica in una partita a porte chiuse.