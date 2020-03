Coronavirus, recuperi serie A. Zhang contro Dal Pino: "Sei un pagliaccio"

INTER, ZHANG CONTRO DAL PINO: "SEI UN CLOWN, PRENDITI RESPONSABILITÀ"

"Giocare intorno al calendario e porre sempre la salute pubblica come considerazione secondaria. Sei probabilmente il pagliaccio piu' grande che abbia mai visto". Con queste parole, attraverso una storia su instagram in inglese, il presidente dell'Inter Steven Zhang, attacca duramente il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino. "24 ore? 48 ore? 7 giorni? Cos'altro ancora? Quale e' il tuo prossimo passo? E ora parli di sportivita' e concorrenza leale? Cosa diciamo del fatto di non proteggere i nostri giocatori o i nostri allenatori e di chiedere loro di giocare 24 ore su 24, 7 giorni su 7?" prosegue Zhang a proposito della gestione delle gare rinviate a causa del coronavirus, tra le quali Juventus-Inter. "Si', Sto parlando con te, con il nostro presidente della lega Paolo Dal Pino! E' tempo di alzarti e prenderti le tue responsabilita'! Questo e' quello che si fa nel 2020. Per chiunque al mondo, non importa se sei un fan dell'Inter o un fan della Juventus o non sei un fan, conta la salute, questa e' la cosa piu' importante per te, la tua famiglia e le nostre societa'".

CORONAVIRUS: SERIE A, PROPOSTA JUVENTUS-INTER IL 9 MARZO E SCIVOLAMENTO ALTRE GIORNATE

Il recupero delle gare rinviate della 26esima giornata di Serie A, inizialmente previste a porte chiuse, saranno recuperate nel week-end del 7-8-9 marzo. Questa l'intesa raggiunta anche grazie al lavoro della FIGC, al termine del consiglio straordinario di Lega. Nelle scorse ore il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha incontrato a Roma il Presidente della Figc Gabriele Gravina, che in prima persona si è subito attivato in tutte le sedi, ed insieme hanno individuato, coinvolgendo i consiglieri federali della Lega Serie A, una soluzione per il recupero delle partite rinviate. Il consiglio di Lega dopo oltre due ore e mezza di riunione in call conferenze e' uscito positivo eccettuata la criticità non ancora risolta legata al recupero di Inter-Sampdoria. Ad ogni modo l'impianto del nuovo calendario della Serie A è stato condiviso anche dal club nerazzurro e riprogrammato a salvaguardia della regolarità della competizione, permettendo di affrontare la situazione di emergenza legata al Coronavirus che tocca non solo il mondo del calcio, ma l'intero Paese grazie all'unita di intenti che ha guidato il processo decisionale con l'impegno congiunto di Lega Serie A, Figc e Club nel trovare il migliore percorso. Il presidente della Lega di A Paolo Dal Pino ha inviato una comunicazione a tutti i club per condividere le scelte e si attende per le prossime mattina le risposte delle società. Intanto, a quanto si apprende in pochissimo tempo sono già arrivati i riscontri positivi da almeno sei club tra cui Roma, Atalanta, Lazio e Brescia.

Secondo la nuova riprogrammazione Sampdoria-Verona è prevista sabato 7 marzo alle 20,45, Udinese-Fiorentina domenica 8 marzo alle 20,45, mentre le sfide Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia sono state riprogrammate dalle Lega Serie A per lunedì 9 marzo alle ore 18,30. Il big match Juventus-Inter il 9 marzo? alle 20,45. la 17esima giornata di Serie A slitterebbe così al 12-13-14 maggio, con l'ultima giornata il week del 24 maggio e la Finale di Coppa Italia prevista il ?20 maggio? grazie all'intervento della FIGC sulla Uefa.

CORONAVIRUS SERIE A, IL POSSIBILE NUOVO CALENDARIO DOPO JUVENTUS-INTER E I RECUPERI DELLA GIORNATA

- venerdì 13 marzo Verona-Napoli (18,45) e Bologna-Juventus (20,45)

- sabato 14 marzo Spal-Cagliari (15), Genoa-Parma (18) e Torino-Udinese (20,45)

- domenica 15 marzo Lecce-Milan (12,30), Fiorentina-Brescia e Atalanta-Lazio (15), Inter-Sassuolo (18) e Roma-Sampdoria (20,45)

Recuperi:

- mercoledì 18 marzo Torino-Parma, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo (18,30)

Ultima giornata di marzo:

- venerdì 20 marzo Lazio-Fiorentina (20,45)

- sabato 21 marzo Brescia-Genoa (15), Sampdoria-Bologna (18) e Juventus-Lecce (20,45)

- domenica 22 marzo Cagliari-Toro (15), Milan-Roma (18) e Parma-Inter (20,45)

Juventus-Milan a porte aperte: stop ai residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan, in programma mercoledì 4 marzo all’Allianz Stadium, si giocherà a porte aperte, ma con alcune limitazioni legate all’epidemia di sindrome influenzale da coronavirus. Allo stadio non potranno comunque accedere i residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia, oltre a chi vive in provincia di Savona e di Pesaro-Urbino.