Coronavirus rivoluziona lo sport mondiale. Un 2021 bollente: Olimpiadi, Europei di calcio e.. LA NUOVA 'AGENDA'

Le Olimpiadi estive di Tokyo 2020 spostate al 2021 rivoluzionano non solo i progetti, la preparazione e i sogni di atleti e squadre, ma mandano in tilt il calendario internazionale sportivo. L'anno prossimo avrà un affollamento di eventi che porterà inevitabilmente a modifiche di date e slittamenti di eventi e rassegne mondiali e continentali. Le nuove date dei Giochi non ci sono ancora. Restano aperte vari opzioni: confermare anche nel 2021 il periodo in cui erano previste quelle appena rinviate (fine luglio-primi di agosto), farle ad agosto oppure decidere di disputarle a fine agosto-primi di settembre. Quel che oggi sembra comunque essere l'unica certezza è che il coronavirus, oltre ad aver provocato lo slittamento storico delle Olimpiadi, causerà inevitabilmente un caos nei calendari delle federazioni internazionali.

Il primo grande evento sportivo previsto nel 2021 non riguarda gli sport estivi ma interessa direttamente l’Italia. Si tratta del Campionato mondiale di sci alpino dal 7 al 21 febbraio a Cortina d’Ampezzo, località che si è vista annullare, sempre causa il coronavirus, le finali della Coppa del mondo di quest’anno. Dal 23 febbraio al 7 marzo ci sarà poi il Mondiale di sci nordico e salto a Oberstdorf (Austria). A seguito della pandemia il primo grande evento cancellato era stato il Mondiale di indoor di atletica leggera a Nanchino (Cina) che è stato riprogrammato dall’11 al 13 marzo 2021.

Questi gli altri importanti eventi sportivi previsti nel 2021

Roberto Mancini (foto Lapresse)



- CALCIO

- Euro 2020 maschile (multicittà) riprogrammato dall’11 giugno all’11 luglio; Coppa America (Argentina e Colombia) riprogrammato dall’11 giugno all’11 luglio; Campionati europei femminili (Inghilterra), 7 luglio-1 agosto; Fifa Club World Championship (Cina), 17 giugno-4 luglio; Coppa d’Africa (Cameroon), giugno-luglio.

- CICLISMO

- Giro d’Italia, maggio-giugno 2021; Tour de France, 2-25 luglio 2021.

- NUOTO

- Campionati mondiali di nuoto, tuffi e pallanuoto, Fukuoka (Giappone), 16 luglio – 1 agosto.

- ATLETICA LEGGERA

- Campionati europei under 23, Bergen (Norvegia), 8-11 luglio; Campionati mondiali assoluti, Eugene (Stati Uniti), 6 - 15 agosto.

- TENNIS

- Internazionali d’Italia, Roma, maggio; torneo di Roland Garros, giugno; torneo di Wimbledon, giugno-luglio.

- GINNASTICA ARTISTICA

- Campionati europei, Basilea (Svizzera), 21-25 aprile; Campionati mondiali, Copenhagen (Danimarca), 18-24 ottobre.

- CICLISMO

- Super Campionati europei, Minsk (Bielorussia), 1-15 agosto.

- PALLACANESTRO

- EuroBasket 2021 in Repubblica Ceca, Georgia, Italia e Germania, 2-19 settembre.

- PALLAVOLO

- Campionato europeo femminile, 23 agosto-8 settembre; Campionato europeo maschile, 12-26 settembre.

- CANOTTAGGIO/CANOA

- Campionati mondiali canottaggio, Shanghai (Cina), 26 settembre - 3 ottobre; Mondiali canoa/kayak, Copenhagen (Danimarca), 25-29 agosto.

- LOTTA

- Campionati mondiali lotta senior Oslo (Norvegia), 2-10 ottobre.

- ALTRI EVENTI

- XIX Giochi del Mediterraneo, Orano (Algeria), 25 giugno - 4 luglio; Festival olimpico estive della gioventù europea (Slovacchia), 24 luglio-1 agosto.

OLIMPIADI TOKYO 2020 SLITTANO NEL 2021, LA REAZIONE DEGLI SPORTIVI

Simona Quadarella (Lapresse)



Olimpiadi Tokyo 2020 slittano al 2021, QUADARELLA: "RINVIO NECESSARIO PER LA SALUTE DEGLI ATLETI"

"Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere, ma il rinvio era necessario per la salute degli atleti"., spiega Simona Quadarella, oro nei 400, 800 e 1500 stile libero agli Europei di Glasgow 2018. "Io sono giovane, un anno cambia poco, ma per atleti più grandi come Pellegrini può essere un problema. È una situazione che non poteva prevedere nessuno".

Olimpiadi Tokyo 2020 slittano al 2021. Federica Pellegrini: "Devo nuotare un altro anno. Spero che il mio fisico regga"

"Devo nuotare un altro anno, non ci voglio credere. Sembra una barzelletta, il destino. Avrei preferito gareggiare quest'anno ma, visto tutto quello che sta succedendo e che tanti atleti non hanno la possibilità di gareggiare, la decisione è giusta. Ci prepareremo al meglio. Dovremo riprogrammare tutto, speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno", ha scritto Federica Pellegrini su Instagram commentando la decisione del Cio di rinviare i Giochi di Tokyo al 2021.

Olimpiadi Tokyo 2020 slittano al 2021, Tortu: "Scelta giusta"

"La scelta giusta, la salute prima di tutto". Filippo Tortu commenta la decisione del rinvio dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 al 2021. "Per qualsiasi atleta pensare di non poter gareggiare nella più prestigiosa delle competizioni non è certamente una buona notizia - ha proseguito il velocista azzurri - ma considerata la gravità della situazione sanitaria a livello mondiale, non si poteva fare altrimenti. Avrò un anno in più per prepararmi, mi mancherà non essere a Tokyo e l'attesa sarà ancora più bella"

Olimpiadi Tokyo 2020 slittano al 2021, Tamberi: "Arrivederci Tokyo, arrivederci mia Tokyo"

"Ho sacrificato interamente la mia vita privata in questi ultimi quattro anni. Ho messo da parte qualsiasi pensiero di fare una famiglia, di vivere le mie amicizie come un ragazzo normale, di ricambiare il tempo che mi viene regalato da tutte le persone che mi vogliono bene. Ho messo da parte tutto quanto, mettendo davanti un solo pensiero. Pensiero che era diventata una dolce ossessione con cui convivere", E' il post di Gianmarco Tamberi su Instagram. "E ora mi guardo allo specchio dopo aver letto le notizie al giornale. Una lacrima scende lenta nel viso nello stesso canale ben scolpito dalle lacrime di 4 anni fa e capisco. Capisco che tutto questo è stato fatto per un qualcosa che non ci sarà - ha scritto l'azzurro dell'alto - E se quella volta scrissi, addio Rio, addio mia Rio... Ora forse un po' riesco a consolarmi nel darti l'arrivederci. Sì, ma chissà a quando... Arrivederci Tokyo, arrivederci mia Tokyo".

Olimpiadi Tokyo 2020 slittano al 2021, CT CASSANI: "NIBALI RESTERA' NOSTRO RIFERIMENTO"

"Non penso che possa influire più di tanto, anche l'anno prossimo sono convinto che Nibali sarà il nostro corridore di riferimento. Anche considerando che uno come Valverde ha vinto il Mondiale a 38 anni...", spiega il ct del ciclismo Davide Cassani secondo cui lo spostamento delle Olimpiadi non cambierà i piani dello 'Squalo': Vincenzo sarà sicuramente uno dei nostri uomini più importanti per quanto riguarda la strada", ha assicurato.

OLIMPIADI TOKYO 2020 SLITTANO NEL 2021. LA DECISIONE UFFICIALE

Coronavirus: Olimpiadi Tokyo slittano dal 2020 al 2021, accordo Giappone-Cio

Shinzo Abe ha chiesto al presidente de Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach di spostare le Olimpiadi di Tokyo dal 2020 al 2021. Questo l'esito del colloquio telefonico tra il premier giapponese e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, circa il futuro delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al termine del colloquio, Abe ha fatto sapere che il CIO "è d'accordo al 100%".

Subito dopo il comunicato: "I Giochi della XXXII Olimpiade saranno riprogrammati dopo il 2020, ma non oltre l'estate 2021, per salvaguardare la salute degli atleti e di tutta la comunità internazionale".

La richiesta del premier giapponese al presidente del Cio di rinviare le Olimpiadi è giunta dopo che molti Comitati olimpici nazionali, federazioni internazionali ed atleti, da giorni stanno avanzando la richiesta di spostare i Giochi di Tokyo dall’estate 2020 al 2021. In campo c'era anche l’ipotesi di spostate le Olimpiadi ad ottobre (dal 9 al 25) ma il problema è legato al fatto che non ci sono garanzie sulla fine della pandemia di coronavirus. Il Comitato olimpico canadese, intanto, ha già dichiarato che non invierà “atleti in Giappone nel 2020”, il Comitato olimpico australiano ha comunicato ai propri atleti di “prepararsi per le Olimpiadi nel 2021”, mentre lo sport americano ha reso noto che non manderà le sue nazionali. Dello stesso avviso anche altri Comitato olimpici, tra essi, Svizzera, Norvegia, Brasile. Contrari ai Giochi nel 2020 anche alcune federazioni internazionali, in primis la World Athletics con il presidente Sebastian Coe ha già lanciato l’opzione per il 2021 con possibile cambiamento anche delle date del Mondiale di atletica leggera già previsto ad Eugene nell’agosto del 2021.