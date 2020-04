Coronavirus, test vaccino in Africa? Eto'o-Drogba: "Non siamo cavie. Figli di..."

"Non siamo cavie, figli di put...a". E' la reazione di Didier Drogba e Samuel ETO' alla proposta avanzata sull'emittente francese Lci da due medici che propongono di sperimentare in Africa, ''dove non ci sono mascherine e rianimatori'', i vaccini per combattere il coronavirus.

"Figli di put..a, siete solo me..., l' Africa non è il vostro parco giochi", ha scritto, come riporta 'As' l'ex attaccante di Barcellona e Inter, Samuel ETO' riprendendo un tweet del centravanti senegalese dell'İstanbul Basaksehir Demba Ba che a sua volta aveva manifestato il suo sdegno: ''Benvenuti in Occidente, dove i bianchi pensano di essere così superiori che il razzismo e la debolezza diventano in qualche modo banali. È tempo di ribellarsi".

Bienvenue en occident , la où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. TIME TO RISE ✊🏿 pic.twitter.com/R08R7K9QAw — Demba Ba (@dembabafoot) April 2, 2020

Duro anche l'ex attaccante ivoriano Drogba. "E' assolutamente inconcepibile che dobbiamo continuare a sopportare. L' Africa non è un laboratorio, non prendete gli africani come cavie".