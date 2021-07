Covid, caso no vax nel calcio. Nella Lazio c'è chi non vuole il vaccino

"Sabato ad Auronzo presso il ritiro della Lazio vaccineremo tutta la squadra. Sono stato contattato dal presidente Lotito e mi ha chiesto se potevamo vaccinare e tutta la squadra ha deciso di farlo". L'ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso di un punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia).

Il Covid è ancora un'ombra sul calcio, che è in pressing su chi ancora è restio a immunizzarsi con l'iniezione. Mentre la Premier League attenda che il governo britannico vari l'obbligo vaccinale per tutelare i grandi eventi sportivi da un eventuale lockdown, la Nfl ha chiarito alle stelle del football americano che i giocatori No Vax perderanno il salario settimanale se focolai da loro generati porteranno ad annullare una partita.

E anche proprio nella Lazio, stando a quanto scrive Repubblica, ci sarebbero dei giocatori no vax. Quando i giocatori biancocelesti sono stati informati dell'iniziativa della vaccinazione, alcuni di loro si sono opposti: non intendono sottoporsi all'iniezione. Insomma, dopo quello che è successo allo Spezia, anche nella Lazio si apre un caso legato ai No Vax.

Non mi date questo dolore, vi prego. pic.twitter.com/6yww7qfMk5 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) July 23, 2021

Diverse stelle del football americano hanno gia' preso posizione contro la Nfl, accusandola di privarli della liberta'. Anche nelle squadre di Serie A c'e' chi non vuole vaccinarsi, "in media due-tre in ciascun gruppo di circa 55 persone", calcola il medico del Bologna, sottolineando che il protocollo Covid della Figc (per Serie A maschile e femminile, Primavera e arbitri) aggiornato un paio di settimane gia' distingue fra chi ha il Green Pass o e' guarito, e chi non e' vaccinato o attende la seconda dose: per i primi sono facoltativi i test periodici, obbligatori invece ogni 6-8 giorni per gli altri, definiti 'suscettibili'.