Cristiano Ronaldo, abuso edilizio: dovrà demolire il campo da tennis

CAMPIONI SENZA IL CAMPIONE – La squadra detentrice del titolo europeo è il Portogallo, che nel 2016 sconfisse in finale la Francia, padrona di casa, nonostante il precoce infortunio di Cristiano Ronaldo, che allora come oggi era la stella della squadra. Grazie al gol di Eder i lusitani conquistarono il loro primo successo nella manifestazione.

Cristiano Ronaldo, problemi di abuso edilizio: il bomber dovrà demolire un campo da tennis nella sua villa in Portogallo

Cristiano Ronaldo non sta vivendo una stagione esaltante con il Manchester United, reduce da una netta sconfitta per 5-0 in casa con il Liverpool, ma deve anche far fronte ad alcuni problemi di abuso edilizio. Nelle ultime ore l'attaccante dei Red Devils ha ricevuto una notifica per rimuovere un campo da tenniss e una piccola depandance dalla sua villa vicino a Geres, in Portogallo. In precedenza Cr7 aveva dovuto demolire anche il terrazzo dell'attico a Lisbona.

Il sindaco di Geres, Manuel Tibo, ha detto che "Cristiano Ronaldo ci ha presentato un progetto per l'approvazione e ha finito per costruire una proprietà che è stata poi approvata, ma ha costruito anche al di fuori dell'area consentita e, sebbene non sia significativo, è illegale". La villa - scrive As - situata vicino al fiume Cavado e vicino alla zona termale di Geres, si credeva fosse stata venduta da Cristiano Ronaldo al suo compagno di squadra ed ex giocatore del Real Madrid, Pepe, ma la verità è che l'attaccante continua ad essere il proprietario.