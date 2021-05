Cristiano Ronaldo, addio Juventus: CR7 in Premier League, ma... Retroscena

Cristiano Ronaldo, addio Juventus e ritorno al Manchester United? Rumors

Cristiano Ronaldo torna al Manchester United 12 anni dopo il suo addio? La voce, che gira da mesi, ora diventa più 'calda' dopo essere stata rilanciata da As. Secondo il giornale madrileno infatti l'allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer avrebbe avuto un contatto telefonico con CR7, che sarebbe felice di chiudere tornare nella squadra dove si è consacrato a livello mondiale (lì vinse la sua prima delle sue 5 Champions League). MA, c'è un ma. Infatti molto dipenderà anche dagli ultimi 90 minuti di campionato con la maglia della Juventus. Se i bianconeri dovessero bruciare il Milan nella corsa Champions (la squadra di Pioli a Bergamo contro l'Atalanta, Juve favorita visto che ha la più agevole trasferta sul campo di un Bologna già salvo) tutto potrebbe tornare in gioco e l'asso portoghese decidere di restare per l'ultimo anno di contratto a Torino. La 'retrocessione' della Signora in Europa League invece incoraggerebbe al divorzio immediato. Va sempre ricordato che, al di là dello stipendio di Ronaldo (circa 30 milioni per la prossima stagione), andrebbe trovato un accordo con la Juventus (il suo cartellino vale una trentina di milioni).

Cristiano Ronaldo, Sporting Lisbona lo aspetta

E lo Sporting Lisbona? Il club che ha lanciato CR7 nel grande calcio sogna di riaverlo con sè in chiusura di carriera, ma dovrà aspettare. Il presidente Frederico Varandas è ottimista nel medio-periodo e, in un'intervista a SIC, ha spiegato: "Credo che un giorno tornera' da noi, ha sempre sostenuto lo Sporting ed e' stata una delle prime persone a mandarmi un messaggio di congratulazioni subito dopo aver vinto il campionato. Cristiano ha ancora un anno di contratto con la Juventus, lui vuole ancora lottare per la Champions. Per quanto ci riguarda dipende da lui, ha piu' followers del Real Madrid sui social e quando abbiamo vinto il campionato ha festeggiato lo Sporting, dando grande credito al nostro marchio. Vuole essere presente all'inaugurazione dell'accademia, lui oltre a essere un grande campione e' un grande 'leão'", ovvero un acceso tifoso dei leoni dello Sporting