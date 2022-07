Cristiano Ronaldo al Napoli? La bomba clamorosa di calciomercato: ecco come

Napoli, se parte Osimhen suggestione Cristiano Ronaldo Il Bayern interessato al nigeriano, CR7 vuole giocare in Champions

Cristiano Ronaldo colpo di mercato del Napoli? Una suggestione, ma intanto, secondo Claudio Raimondi, a Castel Volturno ci sarebbe infatti un piano per il CR7. Però a una condizione: nel caso che il Bayern Monaco prenda Victor Osimhen. Il club bavarese, secondo i media tedeschi, sta pensando all'attaccante nigeriano. Se l'affare si concludesse, il procuratore di Ronaldo, Jorge Mendes potrebbe offrire una piazza da Champions all'ex stella della Juventus, che ora è al Manchester United (che farà l'Europa League l'anno prossimo). L'eventuale offerta del Bayern Monaco per Osimhen? Ancora non è nota, qualcuno aveva parlato di una proposta clamorosa da quasi 120 milioni per prendere l'attaccante che sarà l'erede di Robert Lewandovski (andato al Barcellona per circa 50 milioni).

Secondo la stampa inglese, Cristiano Ronaldo allo United guadagna 385mila sterline nette a settimana (circa 450mila euro). Si tratta quindi di 23,45 milioni di euro netti ogni anno, una riduzione di circa 7,5 milioni rispetto ai 31 che guadagnava alla Juventus. Va detto che il Napoli ha un tetto salariale attorno ai 4 milioni netti: per CR7 De Laurentiis potrebbe fare un'eccezione in caso di addio di Osimhen? Vedremo. Al momento, come si diceva, siamo alle suggestioni. Nelle scorse settimane Cristiano Ronaldo era stato accostato anche alla Roma di Mourinho (che poi ha chiuso per Paulo Dybala).