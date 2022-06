Cristiano Ronaldo alla Roma con Mourinho: i tifosi giallorossi sognano lo scudetto

Ronaldo-Roma? CR7-Manchester United addio? I rumors di calciomercato

Cristiano Ronaldo torna in Italia dopo l'esperienza alla Juventus? CR7 è in uscita dal Manchesteter United (con cui ha segnato 24 gol in 37 presenze nell'ultima stagione) che il prossimo anno non giocherà in Champions League (il torneo che ha consacrato il mito del fuoriclasse portoghese).

Cristiano Ronaldo-Roma, perché l'affare si può fare e perchè l'affare CR7 è un sogno

Cosa non facile, però la possibilità di lasciare i Red Devils è sul tavolo e i tifosi giallorossi sognano. Ambasciatore di questo possibile clamoroso colpo di calciomercato potrebbe essere Jorge Mendes, procuratore di Mourinho e di CR7 (e che ha portato nella capitale anche Oliveira e Rui Patricio). Certo l'affare non è semplice e lo sarebbe un po' di più se fosse concluso con i benefici del Decreto Crescita (in scadenza: quindi il tempo stringe). In più, neanche la Roma giocherà in Champions (sarà in Europa League dopo la vittoria in Conference League e il sesto posto in serie A nell'ultima stagione) e lo stipendio di Ronaldo è sopra i 20 milioni a stagione. Però il sogno giallorosso cavalca la città capitolina.

Ronaldo-Roma, i bookmakers quotano CR7 giallorosso

Nelle scorse ore i boomkamers di Betclic hanno quotato l'affare Roma-CR7 a 18 contro 1. Una cifra alta, ma non altissima se pensiamo che Chelsea e Psg sono a 15. La società giallorosso è considerata una destinazione più probabile rispetto a Barcellona, Arsenal o MLS (a 25), mentre un ritorno alla Juventus non è neppure preso in considerazione..