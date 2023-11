Cristiano Ronaldo clamoroso: CR7 gol con pallonetto da quasi 40 metri. E poi..

Cristiano Ronaldo segna un gol fantastico durante Al-Nassr e l’Al Akhdoud. L’ex fuoriclasse di Juventus e Real Madrid - autore di una doppietta nel 3-0 finale - segna con un pallonetto da oltre 35 metri. Per Cr7 sono già 15 le reti in campionato (con 7 assist) e capeggia la classifica marcatori davanti a Mitrovic che insegue a 10.

