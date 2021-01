Cristiano Ronaldo incontra Perez. I tifosi del Real Madrid sognano il ritorno

Ronaldo incontra Florentino Perez

"A volte l'utopia diventa realta'". Il quotidiano Marca chiude così un articolo sull'incontro di martedì tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez (riferito da 'El Chiringuito de Jugones').

Il numero uno del Real Madrid è stato ospite ospite del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, alla Continassa. CR7 e il massimo dirigente blanco si erano lasciati male quando il portoghese si trasferi' alla Juventus, ma gia' lo scorso 1 marzo, sottolinea Marca, tra i due c'era stato un riavvicinamento con il ritorno del giocatore al Bernabeu per assistere al Clasico con il Barça.

Secondo il giornale madrileno, Florentino Perez e Critiano Ronaldo si sono intrattenuti, magari parlando degli obiettivi che entrambi hanno fallito in questi anni vissuti a distanza. Sia il presidente dei blancos che CR7 puntavano a una Champions non ancora arrivata da quando, nel 2018, si sono separati. Marca sottolinea che rivedere Ronaldo al Real Madrid resta un'utopia, un sogno, ma chiude l'articolo sottolineando che a "volte i sogni si trasformano in realta'".