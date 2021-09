Cristiano Ronaldo show: rigore sbagliato, record di gol e schiaffo a O'Shea

Portogallo-Irlanda, Cristiano Ronaldo segna una doppietta è diventa il primo marcatore di ogni epoca in Nazionale. Cr7 però sbaglia anche un rigore e schiaffeggia il difesore O'Shea

La sfida tra Portogallo e Irlanda di ieri primo settembre, valida per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022, ha dimostrato ancora una volta l'importanza per tutto il mondo del pallone di Cristiano Ronaldo nel bene e nel male. L'attaccante recentemente tornato al Manchester United dopo un'esperienza di 3 anni alla Juventus ha trascinato la sua Nazionale alla vittoria con una doppietta. Cr7 prima pareggia all'89esimo con un colpo di testa su assist di Gonzalo Guedes e poi raddoppia al 96esimo. Con queste reti Cristiano Ronaldo è diventato il primo marcatore di sempre con la maglia del Paese con 111 gol. Al secondo posto l'iraniano Ali Daei con 109. Non solo, Cristiano Ronaldo è anche il giocatore che ha segnato più reti con il Portogallo e quello europeo con più presenze in Nazionale (180) alla pari con Sergio Ramos con la Spagna.

La partita straordinaria di Cristiano Ronaldo ha però due macchie. La prima è aver sbagliato il rigore piuttosto generoso che avrebbe permesso al Portogallo di passare in vantaggio. La seconda è lo schiaffo in faccia al difensore avversario Dara O'Shea, reo di aver toccato il pallo prima che calciasse dai 16 metri. In questo caso l'ex juventino non ha ricevuto nessun cartellino.

“Sono ovviamente molto contento di aver segnato i due gol che ci hanno permesso di vincere. - ha dichiarato il bomber portoghese - Sono ovviamente molto onorato di questo record: è unico, è solo mio. Segnare, dare spettacolo e vincere titoli è la cosa che amo di più. È la mia motivazione, quello che mi spinge a continuare a giocatore a calcio”.